Grande Fratello: l’ex concorrente è in dolce attesa

Grande Fratello, l’ex concorrente del reality show è in dolce attesa: ecco chi è l’ex-gieffina in attesa di un figlio.

Bellissima notizia per un’ex concorrente del Grande Fratello, mentre l’edizione Vip del reality condotta da Alfonso Signorini continua a far scalpore; stiamo parlando di Mary Falconieri, una delle protagoniste indiscusse della 14esima edizione del GF.

Grazie ad un post su Instagram, la Falconieri ha dato il lieto annuncio svelando anche il sesso del figlio che sta portando in grembo; grandissima gioia per lei come per suo marito, Giuseppe Schiavello.

Grande Fratello, l’ex concorrente Mary Falconieri in dolce attesa: il sesso del bambino

Gioia incontenibile per la Falconieri, che ha affidato ad un lungo post sui social l’annuncio della sua gravidanza, svelando inoltre a tutte le persone che la seguono con affetto il sesso del bambino.

“Il nostro mondo si tingerà di rosa. Lo sapete che qualcuno da lassù di molto importante in un sogno aveva predetto tutto?” scrive Mary, lanciando un nuovo enigma: il nome della bambina.

Sicuramente, la Falconieri avrà modo di svelarlo successivamente, affidandosi sempre al suo profilo Instagram; nel frattempo, la donna continua a postare scatti della sua gravidanza, facendo vedere a tutti quanti il suo meraviglioso pancione di 5 mesi.

Un periodo veramente d’oro questo per la Falconieri, più innamorata che mai del suo Giuseppe, col quale si è sposata la scorsa estate in Puglia; le promesse sono state scambiate in una location mozzafiato, mentre la coppia ha poi trascorso una luna di miele da sogno in Grecia, postando tantissimi contenuti del viaggio direttamente sui profili social.

Al momento, Mary (con più di 200 mila follower) è una vera e propria influencer, tanto che spessissimo si dedica alla sponsorizzazione di prodotti, che variano sia da collezioni di moda sia di prodotti inerenti al beauty e alla cura della persona.