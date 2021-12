Mara Venier: Il ricordo dolcissimo su Fabrizio Frizzi

Mara Venier e il ricordo dolcissimo di Fabrizio Frizzi: la conduttrice ha voluto esprimere un pensiero per l’amico e collega.

Sono passati ormai diversi anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, ma il suo ricordo è più vivo che mai; tutti, fra amici, colleghi e semplici telespettatori, hanno ancora nel cuore un uomo così gentile e competente come Fabrizio.

In occasione di un evento televisivo, Mara Venier ha voluto esprimere pubblicamente tutto il suo dolore nel ricordare l’amico e collega scomparso; ecco cosa ha scritto sui social.

Mara Venier, il ricordo dolcissimo di Fabrizio Frizzi

Quest’anno, la tradizionale edizione della maratona Telethon è stata affidata a Mara Venier, che non ha perso l’occasione per dedicare un post su Instagram all’amico Fabrizio, spesso protagonista in serate come queste.

Sul suo profilo ufficiale, la conduttrice ha postato una foto che la ritrae sul palco insieme a Frizzi, allegando allo scatto una lunga didascalia commovente, davvero piena di sentimento.

“Caro Fabrizio, domani presenterò la grande serata di Telethon e tu non ci sarai …Telethon sei tu !!!!tu che mi hai voluto accanto cinque anni fa …11 dicembre 2016….ti penso amico mio ..sei nel mio cuore“ le parole di Mara, che sintetizzano il pensiero di molti.

Tantissimi i mi piace al post, così come i commenti; personaggi del mondo dello spettacolo come Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Caterina Balivo hanno voluto solamente commentare con un cuore, pensando che a un messaggio del genere ci fosse poco da aggiungere.

“Lui ci sarà comunque…le anime belle vivono per sempre e restano in tutto il bene che hanno fatto” scrive invece una fan, a testimonianza di quanto il pubblico voglia ancora bene a Frizzi, un uomo veramente indimenticabile.