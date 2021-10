Ballando con le stelle: Alessandra Mussolini fatta fuori dal programma? Ecco i rumors

Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini sarebbe stata fatta fuori dal programma? Ecco le voci a riguardo.

La nuova edizione di Ballando con le stelle è iniziata, ma ha portato con sé già tantissime polemiche. Diversi sono i vip in competizione, con tantissimi nomi “pesanti” che hanno deciso di mettersi in gioco in pista da ballo.

Tra questi, anche Alessandra Mussolini, ex-politica che da diverso tempo partecipa a programmi televisivi; la Mussolini, più volte, è finita al centro delle polemiche per parole poco felici sul nonno e, a quanto pare, sembra ne abbia portate altre all’interno dello show di Milly Carlucci.

Alessandra Mussolini lascia Ballando con le stelle? La situazione

Tutto sembrerebbe essere partito da alcune dichiarazioni fatte da Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici del programma, sul proprio profilo Instagram. La giornalista, durante una sessione di domande e risposte, avrebbe dichiarato che la Mussolini ha partecipato al programma perché “Le dittature prima o poi finiscono…”.

Le parole hanno fatto infuriare, e non poco, la Mussolini, che avrebbe minacciato di abbandonare il programma. La stessa, sui social, ha dichiarato come non ci siano “le condizioni per continuare Ballando con le stelle”; molti fan le stanno chiedendo di ripensarci e di non darla vinta alla Lucarelli, ma è probabile che rimanga questa la sua decisione.

Milly Carlucci riuscirà a sedare la polemica? Di certo, viste le precedenti affermazioni della Mussolini, era scontato che qualcuno la “attaccasse” per il suo pensiero politico, considerando il peso specifico delle sue parole sul nonno.

In queste primissime puntate, anche le parole di Morgan (“spero di non mettere incinta nessuno”) hanno fatto scalpore, nonostante l’ex-leader dei Blue Vertigo sia stato elogiato per le sue performance.