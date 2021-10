Michelle Hunziker: quel segreto che Eros non aveva mai svelato

Michelle Hunziker, arriva ora la rivelazione che Eros Ramazzotti non aveva mai svelato: ecco di cosa si tratta.

Quella tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata una delle storie d’amore più seguite negli anni a cavallo fra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni ‘2000; lo sfarzoso matrimonio, celebrato nel ’98 al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, fu un evento mediatico senza precedenti.

Nel 2002 arrivò però la separazione, col divorzio invece solamente sette anni dopo, nel 2009; i due sono però rimasti in buoni rapporti, anche grazie alla figlia avuta insieme, Aurora, che oggi si affaccia nel mondo dello spettacolo. Dopo anni dalla fine della relazione, arriva però ora una rivelazione fatta dallo stesso Eros che svela un particolare retroscena su Michelle.

Michelle Hunziker e la recente rivelazione di Eros Ramazzotti

Dopo tanti anni dalla fine della loro storia, i due si sono rifatti una vita; Michelle, come noto, è sposata con Tommaso Trussardi, mentre Eros ha chiuso da due anni la relazione con la modella Marica Pellegrinelli.

Nel 2018 Eros, come spesso succede quando di professione si fa il cantante, ha dedicato il brano Siamo all’allora sua compagna, citando nel finale di canzone Più bella cosa, indiscusso tra uno dei suoi capolavori.

Leggi anche –> Ilary Blasi: La battaglia delle donne contro Striscia la notizia

La citazione ha scatenato diverse polemiche, considerando come in molti associano il brano proprio alla Hunziker; confessandosi però in un’intervista, il cantante ha spiegato come il testo della canzone fosse stato scritto prima di conoscere Michelle e che, dunque, è dedicato ad “altra cosa”.

Leggi anche –> Mediaset: stop per la soap Love is in the air, cambio programmazione

Non è specificato quale sia quest’ “altra cosa”, ma come confermato da Eros non si tratta di Michelle; in ogni caso, l’interpretazione dell’arte è sempre data sia dal singolo fruitore che dal particolare momento della sua vita, ed è quindi normale rileggere testi o canzoni con nuovi occhi, giorno dopo giorno.