Maria De Filippi: sapete in cosa è laureata? Incredibile!

Sapete in cosa è laureata Maria De Filippi? Ecco il titolo di studio di una delle regine indiscusse della tv italiana.

Una conduttrice come Maria De Filippi non ha di certo bisogno di presentazioni; regina indiscussa di Mediaset e della televisione italiana, la De Filippi è una vera e propria colonna di Canale 5, avendo ideato programmi dal successo incredibile come C’è posta per te, Amici e Uomini e Donne.

Tra gli altri format in cui la De Filippi ha messo il suo zampino anche Tú sí que vales e Temptation Island; insomma, qualsiasi cosa tocchi Maria diventa oro televisivo. Ma sapete in cosa è laureata la moglie di Maurizio Costanzo? Ecco il suo titolo di studio.

Maria De Filippi, in cosa è laureata la conduttrice Mediaset

La carriera lavorativa della De Filippi inizia lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo: per due anni collaborò infatti con l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), che l’ha portata (con un convegno sulla pirateria) a conoscere Maurizio Costanzo e diventare sua assistente.

Costanzo diventerà poi suo marito, mentre la carriera di Maria decollerà; ma in cosa si è laureata? Una volta ottenuto il diploma al Liceo Classico a Pavia, la De Filippi si iscrive a Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia, laureandosi con lode.

Dopo la laurea, arriva la specializzazione in Scienza delle Finanze, e il tentativo di intraprendere una carriera in magistratura; le cose non sono andate come lei inizialmente sperava, ma grazie a Mediaset fa il suo esordio in tv col talk show di Canale 5 Amici (omonimo del “suo” Amici, ben più noto).

Da questo momento in poi, la De Filippi si prende il trono della tv col grandissimo successo delle prime edizioni di Uomini e Donne prima e C’è posta per te poi, per una continua ascesa che dura ancora oggi.