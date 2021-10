Chiara Ferragni: sono una mamma cool! Tutto in bella mostra

Chiara Ferragni infiamma il web con una foto super sexy “sono una mamma cool” scrive, ma mette tutto in bella mostra, vediamola insieme.

Chiara Ferragni è sicuramente una delle influencer più apprezzate del momento, i fan stravedono per lei e non solo per la sua incredibile bellezza. La blogger infatti è molto amata sui social anche per via della sua vita quotidiana fatta di famiglia e affetti.

Lei e Fedez, quasi tutti i giorni, si divertono a postare momenti di vita privata insieme ai loro figli, Leone e Vittoria, ormai i piccoli sono diventati della vere e proprie star del web.

Non dimentichiamoci che Chiara, oltre ad essere una bravissima mamma, è anche una donna affermata nel mondo del lavoro e continua a far crescere il suo business riuscendo a conciliare le due cose.

In più di un’occasione, la giovane influencer, è stata criticata per via delle sue foto, ritenute dagli haters, non adeguate per una mamma.

Qualche ora fa la Ferragni ha postato nuovamente un post piuttosto sexy sul suo profilo Instagram e ovviamente non sono mancate le critiche.

Vediamo insieme lo scatto della bellissima influencer.

Chiara Ferragni posta su Ig una foto super sexy “sono una mamma cool”

Chiara Ferragni ha infiammato il web con uno scatto molto particolare, l’influencer ha lasciato i suoi fan a bocca aperta sfoggiando un intimo trasparente e un copri spalla che fa intravedere il resto.

La showgirl nella didascalia ha scritto “I’m not a regular mum, I’m a cool mum” frase decisamente provocatoria verso chi continua a criticarla accusandola di essere irrispettosa nei confronti della sua famiglia.

La foto in pochi minuti ha raggiunto i 300.000 mi piace, se i suoi fan si sono complimentati per il fisico mozzafiato altri non hanno potuto fare a meno di criticarla, infatti qualcuno ha scritto “Ma coi soldi che avete tuo marito ti permette di andare in giro mezza nuda? Fa’ la mamma che è meglio”.

Insomma ancora una volta gli haters si sono scagliati contro la Ferragni con critiche inopportune. Voi cosa ne pensate?