Una bomba, Anna Safroncik senza freni: lato “B” in mostra

Anna Safroncik continua a godersi dei momenti di relax e mostra il suo lato B da urlo mettendo in primo piano.

Nata a Kiev ma naturalizzata italiana, Anna Safroncik è una conosciuta attrice; classe ’81, si trasferisce appena 12enne con la madre ad Arezzo, vincendo il titolo di Miss Toscana e partecipando in seguito a Miss Italia, entrando nella fase finale ma arrivando solamente ottava.

Dotata da sempre di una grande bellezza, in molti la ricorderanno nei panni di Anna Baldi in CentoVetrine, che l’ha lanciata definitivamente come attrice; a quarant’anni compiuti quest’anno, la Safronick continua a mostrare un fascino magnetico.

Anna Safronick, lato B da urlo in primo piano per l’attrice

In questi ultimi anni, la Safroncik è stata poco sotto i riflettori, recitando sul grande schermo in Il cacio con le pere e partecipando a Stanotte con Caravaggio, parte della serie di documentari di Alberto Angela.

Che i fan si siano scordati di lei è però veramente difficile, tanto che Anna è seguitissima sui social; proprio sul suo profilo Instagram, ha ora ricordato a tutti non soltanto la sua bellezza, ma quel corpo scultoreo che sembra non aver perso un colpo.

Direttamente da Ibiza, dove l’attrice si sta godendo un periodo di vacanza extra, arriva un nuovo scatto che la mostra incantevole in bikini in spiaggia; come ai tempi di Miss Italia, Anna si mostra in formissima.

Leggi anche –> Palmas Brumotti: il vero motivo dietro la fine della loro storia

Nella suggestiva location, la foto mostra in primo piano il lato B da urlo della Safroncik, enfatizzato dal meraviglioso sfondo dato dalla ‘isla blanca’ spagnola che la sta ospitando.

Leggi anche –> Samantha Curcio “mesi difficili” ecco come stà oggi

Nello scatto un cielo coperto dalle nuvole, che però non fanno mancare luce ad una bellezza naturale mai sfiorita; tantissimi sono i commenti estasiati dei fan dell’attrice, provenienti da diverse parti del mondo e che sottolineano il doppio panorama da mozzare il fiato.