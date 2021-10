Achille Lauro: incredibile quanto guadagna, e soprattutto come!

Conosciamo tutti benissimo l’iconico Achille Lauro, ma sapete quanto guadagna il famoso e particolarissimo cantante? Scopriamo insieme.

Il rapper Achille Lauro è uno dei cantanti più famosi del momento, soprattutto in seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Grazie all’opportunità offertagli da Amadeus infatti, il rapper poté raggiungere un pubblico molto più vasto. Nato nel 1990, pare abbia vissuto un’infanzia molto difficile. All’età di soli 14 anni venne abbandonato dai genitori ed affidato al fratello maggiore.

Debutta nel panorama musicale italiano nel 2012. I suoi brani, in origine, sono molto profondi e soprattutto crudi, rappresentano la valvola di sfogo del cantante; i temi principali infatti sono le droghe, la povertà e le difficoltà vissute da coloro che vengono da un mondo per così dire ‘popolare’. La notorietà aumenta con la partecipazione a Pechino Express e, da allora, il rapper ha conquistato un successo dopo l’altro, fino a cantare al Festival di Sanremo.

Quanto guadagna quindi questo particolarissimo cantante? Scopriamolo insieme.

Ecco quanto guadagna Achille Lauro, la cifra da capogiro

Sembra che il noto cantante – Achille Lauro – abbia intenzione di creare un piccolo impero: solo per la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, il rapper ha guadagnato 50.000 euro a serata; possiede inoltre ben due società – la De Marinis Srl e De Marinis Publishing, che si dedica agli artisti emergenti; e, come se non bastasse, un solo brano del rapper, vale più di 500.000, in base al numero di visualizzazioni.

Inoltre, da pochi mesi, sembra che Lauro abbia pensato di investire il proprio capitale nel mercato delle criptovalute, in particolare in Not Fungible Token (NFT). Questo tipo di criptovaluta è molto diversa dal classico Bitcoin, in quanto risulta indistruttibile, trasferibile, ma soprattutto non duplicabile. Secondo il rapper quindi, NFT rappresenta un ottimo modo per difendere il diritto d’autore degli artisti emergenti ed ha quindi deciso di utilizzarle nella sua società.

Quella delle criptovalute si sta diffondendo sempre di più tra gli artisti italiani, in quanto rappresenta ormai un vero e proprio mercato su cui investire del capitale. Tuttavia, il mondo dei bitcoin incute ancora timore a moltissime persone, per il rischio di perdere il capitale investito. Essendo digitali infatti, esiste il rischio che il denaro venga rubato dagli haker.