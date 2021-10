Gf Vip: Lorenzo Amoruso tutto sul futuro marito di Manila Nazzaro

Gf Vip, tutto su Lorenzo Amoruso, il futuro marito di Manila Nazzaro: chi è l’uomo che presto sposerà la gieffina.

Anche questa nuova edizione del Grande Fratello Vip ci sta facendo conoscere da vicino volti noti del mondo dello spettacolo, molti dei quali cominciano già ad imporsi nella casa.

Tra chi resta e chi viene eliminato dei concorrenti c’è anche Manila Nazzaro, conduttrice pugliese ed ex-Miss Italia, premiata alla manifestazione nel 1999. Conoscete l’uomo che le ha rubato il cuore? Ecco chi è il suo futuro marito, Lorenzo Amoruso.

Gf Vip, chi è Lorenzo Amoruso, futuro marito di Manila Nazzaro

Pugliese come la Nazzaro, Amoruso nasce nel ’71 e manifesta sin da subito una sviscerata passione per il Calcio; questo amore per la sfera lo porterà ad intraprendere una carriera da calciatore professionista, contornata di successi.

Dopo la trafila nel settore giovanile del Bari, debutta in Serie A nel 1989, facendo po la gavetta in Serie B. La grande occasione arriva nel 1995, quando viene acquistato dalla Fiorentina; coi Viola alza sia la Coppa Italia nel 1996 sia qualche mese dopo la Supercoppa Italia.

Dopo appena una stagione, lascia l’Italia per cercare fortuna in Scozia, giocando per diversi anni coi Rangers; qui riesce a vincere ben tre campionati e sette Coppe, venendo eletto nel 2002 come Miglior Giocatore della Scottish Premier League.

Nel 2003 passa al Blackburn Rovers, per poi andare nel 2008 negli Stati Uniti, dai Cosmos. Dopo vari impegni come dirigente in diversi Club (tra cui la Fiorentina) Lorenzo si dedica alla tv, conducendo nel 2016 per TV8 Squadre da incubo e poi partecipando come concorrente sia Celebrity MasterChief sia nel 2020 a Temptation Island Vip, in coppia proprio con la Nazzaro.

Nonostante non siano riusciti ad avere un figlio, i due sono più uniti che mai e presto pronunceranno il fatidico “sì” davanti ai loro cari.