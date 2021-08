Il governo ha messo a disposizione una serie di bonus INPS per fronteggiare la crisi COVID-19, ma ora sembrano arrivare brutte notizie.

In questo ultimo anno e poco più, il mondo ha dovuto affrontare una situazione senza precedenti; una nuova pandemia causata da un virus così tanto contagioso da dover limitare i contatti umani.

Sarebbe stato impensabile solamente fino a qualche mese prima dello scoppio della pandemia, eppure uno scenario quasi fantascientifico è diventato presto realtà. Tra gravi problemi di salute delle persone e restrizioni, l’economia ha risentito di questa crisi in maniera evidente.

Per aiutare i cittadini in difficoltà, in questi mesi il governo ha messo a disposizione una serie bonus INPS che, però, qualcuno potrebbe trovarsi a dover restituire.

Bonus INPS, si dovrà restituire?

I bonus INPS percepiti vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, ma chi non li ha inseriti non subirà però delle sanzioni. Dall’altra parte però, c’è il rischio che gli stessi debbano essere restituiti.

Il MEF, rispondendo al question time dello scorso 23 giugno in Commissione Finanza alla Camera, ha rivelato informazioni utili a riguardo; nello specifico, tutte le informazioni relative alle diverse forme di sostegno dello Stato devono essere indicate nei vari quadri RU, RS e RG del modello fiscale. Nel caso i bonus non venissero registrati, come detto, non ci saranno sanzioni.

Ciò però potrebbe comportare l’illegittima fruizione degli stessi e, quindi, gli importi dovrebbero essere restituiti. Per evitare la beffa, è bene quindi rivolgersi a chi di dovere e segnare sempre tutto nel modello fiscale; l’Agenzia delle Entrate offre anche la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa di quella precedente, in moto tale da permettere di riportare l’importo corretto.

Insomma, dopo aver esultato per l’ottenimento di determinati aiuti, bisogna stare attenti e far sì che questi rimangano nelle nostre tascher, per evitare una vera e propria beffa.