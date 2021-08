Giulia Salemi confessa: “Credo di avere un problema di narcolessia serio”

Giulia Salemi confessa un problema di salute e fa preoccupare tutti i fan, proprio all’inizio delle vacanze con Pierpaolo Pretelli.

Arriva un’importante confessione per la bella Giulia, proprio in uno dei periodi più felici della sua vita. L’ex-modella 28enne, dopo aver spopolato al Grande Fratello VIP (conquistando anche una finale) è ormai un’affermata showgirl e conduttrice della nostra televisione.

Seguitissima sui social (più di un milione e mezzo di followers su Instagram), l’ex-gieffina è stata recentemente protagonista con la conduzione di Salotto Salemi sulla piattaforma streaming Mediaset Play; una carriera in ascesa, proprio mentre Giulia ha trovato stabilità in amore col suo Pierpaolo.

Proprio all’inizio di una nuova vacanza estiva con Pretelli, la showgirl italo-persiana ha però confessato al pubblico un suo problema di salute, che fa preoccupare tutti i fan che la seguono con affetto.

Giulia Salemi confessa il problema di salute e si racconta

In partenza per la Sardegna, la showgirl ha confessato di addormentarsi e quasi collassare ogni volta che sale in macchina o, ad esempio, su un traghetto. “Credo di avere un problema di narcolessia serio” le parole su Instagram della Salemi, che potrebbero essere una battuta come nascondere una verità più profonda.

La coppia è comunque partita per l’isola, con Pretelli che non ha perso occasione per postare sui social foto della bellissima compagna mentre dorme, giusto per restare in tema.

L’influencer, dal canto suo, ci ha tenuto a sottolineare tutta la sua gioia per questo anno fantastico passato con Pierpaolo, dicendosi molto felice che si sia integrato subito coi suoi amici.

Nelle scorse settimane, si era parlato di un matrimonio imminente ma la mamma di Giulia, Fariba Tehrani, avrebbe categoricamente smentito il rumor riportato da vari media; l’ex-naufraga de L’Isola dei Famosi ha sottolineato come i due, per il momento, stiano benissimi così e siano molto impegnati con le loro carriere.