Raoul Bova: festa a sorpresa e matrimonio per i 50 anni

Il più famoso sex symbol italiano ha compiuto 50 anni. Ecco come Raoul Bova ha festeggiato questo grande traguardo.

Il noto attore italiano Raoul Bova nasce a Roma il 14 agosto 1971 ed oggi è attore, regista, doppiatore ed ex nuotatore. I suoi primi ruoli sul grande schermo risalgono al 1991, ma è nel ’93 che conquista davvero il pubblico con il suo primo ruolo da attore protagonista in Piccolo grande amore, diretto da Carlo Vanzina. Dall’uscita del famoso film, Bova comincia a farsi un nome nel mondo del cinema fino ad arrivare a conquistare il mondo dello spettacolo internazionale: nel 2003 è nel cast del film Sotto il sole della Toscana, al fianco di Diane Lane e nel 2004 è coprotagonista nel film Alien vs Predator. Ha lavorato al fianco di molti grandi attori di Hollywood, da Johnny Deep, ad Angelina Jolie, fino al premio Oscar Michael Keaton.

Insomma, Raoul Bova è riuscito a conquistare moltissimi successi, ma la sua felicità e soddisfazione non derivano solo dalla sua carriera. L’attore da anni porta avanti una bellissima relazione con la modella spagnola Rocio Morales, la quale, in occasione dei 50 anni del compagno, ha organizzato una bellissima festa a sorpresa.

I 50 anni di Raoul Bova, la festa organizzata dalla sua Rocio

Il 14 agosto, Raoul Bova ha compiuto 50 anni e sui social ha ricevuto moltissimi messaggi di auguri, sia dai suoi followers che da molti personaggi dello spettacolo come la cantante Laura Pausini e Biagio Antonacci, il quale ci ha tenuto a commentare l’ultimo post dell’attore con un dolce: “Auguri amico mio”.

La bellissima modella e attrice spagnola Rocio Morales non si è risparmiata nell’organizzazione della festa a sorpresa per il suo Raoul: la location scelta era una lussuosa villa a Rocca Vattiana – Varco Sabino – dove la Morales ha radunato tutti gli amici, parenti e familiari più stretti. La festa è stata spettacolare, lontano dai paparazzi, ed ha compreso anche un luminoso spettacolo pirotecnico immortalato con un romantico scatto.

La storia d’amore tra i due attori è nata nel 2013 sul set del film Immaturi – il viaggio, lo stesso anno in cui Bova decise di separarsi dalla ex moglie Chiara Giordano. Neanche i 20 anni di differenza sono riusciti a placare il colpo di fulmine, tanto che dal loro profondo amore sono nate anche due bellissime bambine, Luna ed Alma.

Ora il noto sex symbol sembrerebbe pronto a compiere il grande passo con la sua compagna, il settimanale Nuovo ha lanciato l’indiscrezione secondo cui la coppia sarebbe pronta per le nozze. Speriamo di ricevere presto la conferma anche dai diretti interessati.