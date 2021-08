Meteo oggi domenica 1 agosto: tempo sereno e caldo su diverse aree

Meteo oggi domenica 1 agosto: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna della stabilità e del caldo, ma non ovunque sul nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Oggi domenica 1 agosto il Nord del nostro Paese dovrebbe essere caratterizzato dalle piogge, mentre al Centro Sud il tempo dovrebbe essere prevalentemente soleggiato.

Come riferito da ‘Sky Tg24’, sono varie le città contrassegnate dal bollino rosso per via del caldo. Per la giornata di oggi sono 8 le città, cioè quelle di Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste, Bari e Catania.

Passiamo dunque alle previsioni del tempo riguardanti la giornata di oggi domenica 1 agosto. Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, si può notare una giornata caratterizzata dalle precipitazioni sparse sin dalla mattinata su ogni area del Nord.

Sulle altre zone del Settentrione anche nel corso del pomeriggio dovrebbero avere luogo rovesci diffusi, con più stabilità sulla Liguria e sull’Emilia Romagna. Su gran parte delle zone dovrebbero essere presenti precipitazioni. Le temperature dovrebbero fare segnare una leggera diminuzione, con valori fra i 28 e i 33 gradi.

Meteo oggi domenica 1 agosto, le previsioni del tempo

Per quel che concerne i settori del Centro, la giornata di oggi dovrebbe essere caratterizzata dalla variabilità del tempo. Annuvolamenti e piogge locali sull’Umbria e sulla Toscana, stabile sulle altre aree.

Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità sparsa e cielo sereno su ogni zona. Durante la sera il cielo dovrebbe essere sereno o con poche nubi, precipitazioni residue sulla Toscana settentrionale.

In conclusione, per quanto riguarda le aree del Sud, le condizioni meteo dovrebbero essere all’insegna del tempo sereno o poco nuvoloso dalla mattinata su ogni settore. Ancora stabilità durante le ore pomeridiane e della sera. Si dovrebbero registrare temperature massime in crescita fra i 36 e i 41 gradi.