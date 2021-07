Gemma Galgani, attimi di terrore per la dama: la richiesta d’aiuto su Ig

La famosissima dama di Uomini e donne è rimasta bloccata in ascensore e ha chiesto aiuto ai suoi fan per non andare in panico

Gemma Galgani si è presa davvero un forte spavento e a farlo sapere è stata proprio lei stessa poche ore fa. La dama di Uomini e donne si è ritrovata improvvisamente bloccata in ascensore e per evitare panico e paure ha chiesto aiuto ai fan direttamente sui social. La settantunenne, infatti, nel pomeriggio di venerdì 9 luglio ha condiviso sul suo account alcune Instagram stories in cui ha ripreso la scena chiusa in ascensore al buio.

Gemma Galgani resta bloccata in ascensore: attimi di panico

Attimi di panico e terrore per la dama di Uomini e donne che improvvisamente si è ritrovata al buio e senza corrente in ascensore. Gemma ha tentato in tutti i modi di chiedere aiuto e cercare una soluzione al suo problema. Una via di uscita o qualche bottone da azionare con cui dare l’allarme.

Nell’attesa di trovare una soluzione, la Galgani ha chiesto un parere ai suoi seguaci, domandando loro come si sarebbero comportati al suo posto. Intanto, nessuno ha capito se la nemica di Tina Cipollari sia in vacanza oppure a Roma o Torino. “Ma secondo voi come si può stare chiusi dentro un ascensore che si è fermato e non funziona?” ha chiesto ai follower.

La dama di Ued in vacanza

Fino a qualche giorno fa, Gemma Galgani ha postato diversi scatti dalla Puglia. La dama, molto probabilmente ha deciso di rilassarsi nel magnifico salento e pare che non fosse in dolce compagnia. Nonostante i tanti anni passati a Uomini e donne, la settantenne ad oggi ancora non ha trovato la sua anima gemella.

Nelle ultime settimane, però, nonostante lei si proclami ancora single, sono circolate numerose indiscrezioni che la vedevano in coppia. Per ora, nessuno sa se si tratti di una bufala o altro ma di certo non è la prima volta che circolano in rete notizie del genere su di lei. Per ora, non ci resta altro che aspettare settembre e vedere se tornerà nel format di Canale 5.