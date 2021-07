Romina Power senza Al Bano si consola così – Foto

By

La cantante statunitense, dopo aver accantonato per sempre il suo ex marito Al Bano, si consola in un altro modo

Da qualche settimana si è tornati a parlare di Al Bano e Loredana Lecciso. Di conseguenza, come accade sempre è finita nel mirino anche Romina Power. Infatti, nei giorni scorsi si è parlato di un possibile riavvicinamento della coppia, smentito poi dallo stesso Carrisi che pare sia in procinto di seconde nozze. L’artista americana, invece, per lasciarsi alle spalle lo stress accumulato nel corso dell’anno, dovuto alla pandemia, ha deciso di abbandonarsi in un posto speciale. Di che cosa si tratta?

Romina Power si consola con una bella carbonara

Recentemente, Albano ha confidato di aver perso molto peso durante la pandemia. Ad aiutarlo ci ha pensato particolarmente Loredana che pare gli ha eliminato i carboidrati e lo ha accompagnato in lunghe passeggiate all’interno della tenuta.

A quanto pare, non è dello stesso avviso l’ex moglie Romina Power che ama follemente la pasta e lo ha confermato lei stessa in uno scatto. Una foto che ha fatto impazzire il popolo web e sopratutto gli abitanti della Puglia.

La cantante ha pubblicato uno scatto al tavolo degli Artigiani del gusto con un bel piatto di pasta alla carbonara, preparata da Filomena. “Oggi ho bisogno di coccole, la fantastica carbonara di Filomena”.

La cantante innamorata della Puglia

La Puglia è senza dubbi una terra ricca di tante tradizioni, sapori e molto altro. Per Romina Power, è stata anche la terra del suo primo amore. L’artista, infatti, nonostante sia nata in America e figlia di due grandi artisti hollywoodiani, è molto affezionata al paesino dell’entroterra pugliese, motivo per cui ha deciso di crescere lì anche i suoi 4 figli.

L’ex moglie di Al Bano, spesso sui social pubblica scatti che la ritraggono proprio in giro per il paese, e soprattutto al mare. In una delle sue ultime foto, invece, Romina si è soffermata su uno dei simboli della regione: i trulli definendo la Puglia il suo amore…