Alessia Marcuzzi, lascia Mediaset per la Rai? “Programma top secret”

Alessia Marcuzzi nei giorni scorsi ha annunciato di aver lasciato Mediaset ma a quanto pare le è stato proposto un nuovo programma

La conduttrice Mediaset ha detto addio inaspettatamente alla rete del Biscione nei giorni scorsi. Attraverso un lungo post, pubblicato direttamente sui social, la presentatrice ha rivelato di volersi concentrare di più sulla sua vita privata. Una decisione presa dopo aver trascorso un anno non semplice anche se durante la presentazione dei prossimi palinsesti, Pier Silvio ha svelato che la verità è legata anche a problemi economici.

Alessia Marcuzzi pronta a tornare in tv?

Il Presidente Mediaset ha spiegato che insieme ad Alessia Marcuzzi aveva parlato di un progetto ma poi non è andato in porto. A quanto pare, sarebbe dovuta essere lei la nuova conduttrice di Scene da un Matrimonio e non Anna Tatangelo. Tuttavia, però, Berlusconi non h escluso del tutto un suo addio dalla rete e proprio in conferenza stampa le le ha porto la sua mano. Nelle ultime ore, però, sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini si è parlato già di un ritorno della Marcuzzi in tv.

L’ex conduttrice di Temptation Island Vip e Le Iene, pare si sia incontrata con i vertici di Discovery,m per un progetto nuovo. Per adesso di cosa si tratta ancora non è dato saperlo ma sembra che qualcosa stia bollendo in pentola. D’ Altronde, è stata proprio Alessia Marcuzzi a dire di essere stanca dopo 25 anni di condurre sempre le stesse cose. Infatti, non è da escludere che possa cogliere questa opportunità e accettare.

La conduttrice si prende la sua pausa

Alessia Marcuzzi dopo aver annunciato il suo allontanamento da Mediaset, attualmente si sta godendo le sue meritate vacanze. La conduttrice è in giro per l’Italia e grazie alla sua grande attività sui social, ha fatto sapere ai suoi followers di aver trascorso qualche giorno nel paese natale di sua nonna e sua mamma in Puglia, a Roseto.

Insieme a lei, come sempre sua figlia Mia. Entrambe, infatti, hanno un bellissimo rapporto e quando possono trascorrono molto tempo insieme. In questa occasione, la ragazzina ha avuto l’opportunità di conoscere l’infanzia e i luoghi dove è cresciuta sua madre.