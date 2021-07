Temptation Island: Filippo Bisciglia parla di Maria De Filippi

Filippo Bisciglia torna a parlare del ruolo di Maria De Filippi a Temptation Island. La nota conduttrice è sempre presente nonostante non sia fisicamente in Sardegna. Maria anche da Roma lavora “25 ore su 24”. Vediamo insieme cosa ha rivelato il presentatore.

Mercoledì sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island. Il pubblico da casa non vedeva l’ora di scoprire quali fossero le coppie della nuova edizione.

Bisogna ammettere che quest’anno il cast è ricco di personaggi particolari, infatti la prima puntata è stata un successone.

I telespettatori sono rimasti scioccati soprattutto per uno dei fidanzati, ovvero Tommaso Eletti. Il giovanissimo ragazzo è fidanzato con Valentina e i due si portano ben 19 anni di differenza. Ma a lasciare a bocca aperta il pubblico da casa è stata la gelosia ossessiva di Tommaso.

Nelle ultime ore a parlare del programma è stato Filippo Bisciglia, anche in questa edizione sarà lui a presentare il viaggio nei sentimenti delle nuove coppie. Come sempre anche durante la prima puntata, Bisciglia è stato impeccabile e anche il pubblico da casa non vedeva l’ora di rivederlo in questo ruolo.

Il conduttore ha rivelato alcuni aspetti nascosti dell’ideatrice del programma, ovvero Maria De Filippi. Vediamo insieme cosa ha confessato su di lei Filippo.

Temptation Island: Filippo Bisciglia rivela alcuni dettagli su Maria De Filippi

Nelle ultime ore Filippo ha fatto sapere ai fan di Temptation Island che Maria De Filippi non si perde una virgola di quello che accade all’interno dei due villaggi.

La nota presentatrice vuole essere avvisata di ogni cosa, anche se sono le 4 di notte. Maria non potendo presenziare in Sardegna è sempre in contatto da Roma con gli autori e vuole essere informata costantemente.

Infatti Bisciglia ha rivelato “Maria De Filippi è sempre presente, anche di notte e nonostante non sia in Sardegna“. Ma non solo, il conduttore ha anche aggiunto “Lei lavora 25 ore su 24! Maria è sempre presente: anche se è a Roma, anche di notte. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. È una mano sicura sulla spalla”

