Vediamo insieme in che modo particolare la bellissima Elisabetta Gregoraci ha dato il buongiorno su Instagram.

Una professionista che non si risparmia mai, e che grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello vip ha fatto conoscere un nuovo lato di se.

Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, che in questi giorni è impegnata per lavoro in Puglia, ma nella giornata di ieri ha voluto dare il buongiorno su Instagram in modo particolare, vediamo meglio.

Elisabetta Gregoraci: il pantaloncino stupisce!

Come dicevamo in questi giorni Elisabetta sta registrando il programma Battiti Live, un momento di musica incredibile, dove i vari artisti si stanno esibendo con i loro ultimi successi.

Ovviamente ognuno di loro pubblica momenti da dietro le quinte, e per questo motivo possiamo anche vedere i vari look scelti da Elisabetta, che sono uno più bello dell’altro.

Nella giornata del 29 giugno, però c’è stato anche il triste ricordo della scomparsa della mamma, avvenuta qualche anno addietro, ma Elisabetta con la forza che la contraddistingue è andata ugualmente in onda.

In tanti le hanno fatto i complimenti per la sua personalità e per la simpatia che ha dimostrato, svelando un lato diverso di se all’interno della casa più spiata d’Italia che in pochissimi conoscevano.

Ma torniamo al suo profilo social dove nelle scorse ore ha dato il buongiorno ai suoi follower in un modo incredibile.

Possiamo infatti vedere Elisabetta che indossa un cortissimo pantaloncino leopardato con un top che contiene e sorregge il suo dècolleté alla perfezione.

Dalla fotografia possiamo vedere che indossa anche degli stivali alti dorati, e i capelli sono al naturale e sciolti sulle sue spalle.

Il trucco esalta alla perfezione la sua carnagione ed il suo sguarda, ed ovviamente nel giro di pochissimo ha ricevuto un incedibile quantitativo di commenti e segni d’apprezzamento.

E voi cosa ne pensate della bellissima fotografia che ha pubblicato Elisabetta Gregoraci per dare il buongiorno ai suoi follower?