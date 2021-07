Barbara D’Urso fuori,Pier Silvio: “Non crediamo più a quell’infotainment”

By

Pier Silvio Berlusconi nella conferenza del primo luglio ha annunciato i nuovi palinsesti per l’autunno e lancia una stoccata a Barbara D’Urso

Non ci sono più dubbi, sul futuro di Barbara D’Urso sulla rete ammiraglia. La conduttrice Mediaset, infatti, quest’anno perderà molto e a farlo sapere è proprio il Presidente Pier Silvio. Nella giornata del primo luglio, Berlusconi ha ufficializzato il nuovo piano televisivo, confermando alcuni voci in circolazione da tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)



Barbara D’Urso perde due programmi: la conferma ufficiale

Possiamo confermare l’addio a Live e a Domenica Live. Dopo tante voci circolate in rete, oggi è arrivata la stoccata finale da parte di Berlusconi e la stessa rete. Il Presidente, Pier Silvio l’ha detto a chiare lettere: “dopo il Covid, Mediaset non crede più in quel tipo di infotainment a 360 gradi”.

Parlando proprio della D’Urso e dei cambiamenti della domenica, l’AD di Mediaset ha spiegato ai giornalisti: “Non credo abbia più grande senso, quindi abbiamo deciso, pensando di interpretare ciò che il pubblico percepisce , di cambiare squadra”. Insomma, la presentatrice napoletana quest’anno dovrà accontentarsi e sembra che al suo posto verrà piazzata Anna Tatangelo con un programma nuovo e ideale per la famiglia.

Rivoluzione in casa Mediaset

C’è aria di grandi cambiamenti in casa Mediaset, e Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa ha confermato cosa cambierà da settembre. Tanti i programmi che continueranno la messa in onda, tra cui Caduta Libera con Gerry Scotti, tutti i programmi di Maria De Filippi, Verissimo il sabato ma anche alcune novità.

Ritornerà sul piccolo schermo, Scherzi a Parte con Enrico Papi e Zelig con Claudio Bisio. Facendo riferimento a Barbara D’Urso, invece, dovrà accontentarsi semplicemente di Pomeriggio 5. Anche in questo caso, però, il suo people show subirà una variazione. Infatti, pare sia stato ridotto anche se non ci sarebbero conferme.

Il Presidente ha fatto sapere che tutto dipenderà dalla scaletta del pomeriggio, specificando subito dopo l’arrivo di una nuova serie turca. In pratica, la D’Urso dovrà occuparsi solo e soltanto cronaca. Cosa succederà? Per ora non resta altro che aspettare…