WhatsApp: il trucco per sentire gli audio senza visualizzarli-VIDEO

Vediamo meglio insieme un trucco che possiamo utilizzare senza farci vedere che abbiamo ascoltato l’audio ricevuto su Whatsapp.

Il programma di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo è senza dubbio quello di WhatsApp.

Ma ogni giorno riceviamo tanti messaggi audio, e se non volessimo mostrare di averli sentiti, come possiamo fare.

WhatsApp: trucco per gli audio

Confessatelo, tutti noi utilizziamo i famosi messaggi vocali di WhatsApp ma molto spesso, non voglia far vedere che sono stati ascoltati per vari motivi.

Possono essere messaggi di lavoro fuori il consueto orario, che però ci incuriosiscono, o magari qualche messaggio personale.

Vediamo insieme come possiamo ascoltarli, senza che nessuno lo veda, iniziando con un esempio con il noto marchio Apple.

Possiamo infatti dire le seguenti parole a Siri:

“Hey Siri, leggi il mio ultimo messaggio di WhatsApp”

Ed ovviamente, lo ascolteremo per intero, senza però che l’altra persona lo sappia, mentre per chi ha un telefono Android è un po’ più difficile ma non complicato.

Possiamo infatti scaricare alcune applicazioni che sono dei lettori di notifiche per vari applicazioni e faranno lo stesso lavoro di Siri, quindi come un vero assistente vocale.

Ovviamente non è sicuro che funzioni sempre tutto alla perfezione, ma nella maggior parte dei casi, possiamo sentire i messaggi vocali senza problemi.

Sicuramente un modo utile e veloce che possiamo utilizzare anche se ad esempio siamo alla guida e non possiamo, giustamente, utilizzare il cellulare ma abbiamo bisogno di un’informazione che abbiamo ricevuto tramite il programma di messaggistica più usato al mondo.

E voi eravate a conoscenza di questo metodo per ascoltare i messaggi senza che nessuno si accorgesse di nulla? Lo utilizzerete oppure non vi importa se dall’altra parte vedono che avete sentito l’audio ricevuto?