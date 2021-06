Matteo muore di notte per l’imprudenza di altri, aveva solo18 anni

Incidente mortale a Crema, in Lombardia. La vittima era un ragazzino di soli 18 anni, in sella alla sua moto stava probabilmente rientrando a casa. Ma non ci è mai arrivato.

Un altro sinistro fatale per un giovanissimo. Questa volta l’incidente mortale si è verificato a Crema, in Lombardia, nella serata di mercoledì 23 giugno. A perdere la vita – riporta SkyTg24 – un ragazzo poco più che adolescente, di soli 18 anni: Matteo Dossena. Il giovane era in sella alla sua moto quando è stato investito da un’auto. Inutili i tentativi di soccorso degli operatori del 118: giunti sul posto, lo hanno trasportato in ospedale ma a causa delle ferite riportate il ragazzo è morto poco dopo.

Lo scontro tra i due veicoli si è verificato in via De Gasperi, di fronte allo stadio Voltini. Stando ad una prima ricostruzione – riferisce Fanpage – il 20enne che era alla guida di una Mini Cooper avrebbe fatto un’inversione a U investendo così il 18enne che è finito a terra. Immediatamente è stato dato l’allarme al 118 e sul posto sono stati inviati medici e paramedici a bordo di un’ambulanza. Inizialmente le condizioni del 18enne non sembravano così gravi, poi la situazione si è complicata. Il giovane è deceduto nella notte all’ospedale Maggiore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per svolgere tutti i rilievi del caso.

E sempre nella medesima giornata del 23 giugno, si è verificato un altro incidente tra un’auto e una moto a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza. Un ragazzo di 20 anni era sulla sua moto quando si è schiantato contro un’automobile proveniente dalla direzione opposta. Il 20enne è caduto dalla moto e ha battuto la testa sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorsi che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino. Oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Mentre pochissimi giorni fa un altro giovanissimo ha perso la vita sulle strade della Capitale: aveva solo 21 anni e si chiamava Daniele Cavaterra.