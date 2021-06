Can Yaman, dopo Mr. Wrong finalmente le nozze con Diletta: Rumors

Non ci sono davvero dubbi sul successo di Can Yaman: l’attore turco continua ad essere il protagonista indiscusso di questa estate

La sua popolarità nel nostro paese è arrivata circa due anni fa. Can Yaman, non solo con la sua bellezza ma anche con la propria professionalità è riuscito a farsi apprezzare da grandi e piccini, diventando un vero e proprio personaggio. L’attore turco, dopo il grande successo di DayDreamer- le ali del sogno è tornato in onda con Mr. Wrong e dopo una discreta partenza, la serie si è già conquistata un posto in prima serata. Insomma, a livello lavorativo per Yaman non ci sono affatto problemi e pare che anche con la sua amata Diletta Leotta le cose vadano a gonfie vele, tanto da parlare di nozze.

Nozze in vista per Can Yaman e Diletta Leotta?

Can Yaman e Diletta Leotta si sposano? Questa è la domanda che ormai i fan si pongono da diverso tempo. C’è da dire che sulla coppia sono tante le indiscrezioni, dalla relazione fasulla al fatto che la madre dell’attore non vede di buon occhio la conduttrice.

Intanto, i due continuano a farsi vedere insieme e le probabilità che si sposano si fanno sempre più concrete. Come riporta DiPiù Tv il padre dell’attore ha conosciuto Diletta Leotta nei giorni scorsi in Sicilia e pare sia rimasto molto contento della presenza del sex simbol nella vita di sua figlia.

Un successo senza freni per l’attore turco

Il pubblico italiano continua a sostenere Can Yaman. Per questo motivo, l’attore turco sembra essere conteso dalle reti principali della televisione italiana. Fino ad ora Yaman è sempre stato un volto di punta di Canale 5 nelle sue serie televisive.

Dopo DayDreamer, ora è in onda con Mr Wrong- ingradienti d’amore, insieme alla collega Ozge Gurel. A quanto pare, però, anche la rete di Stato sembra interessata a Yaman e pare lo stia “corteggiando”.

Proprio nei mesi scorsi il trentunenne ha avuto un piccolo ruolo in Che Dio ci aiuti 6. Tra poco, infine, inizierà le riprese con Sandokan. Non è stato ancora deciso quale rete ospiterà la nuova serie italiana.