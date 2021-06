Uomini e donne, è ufficiale: due ex del trono over sono tornati insieme

Sembra davvero che sia scoppiata una nuova coppia ad Uomini e donne, Trono over: Luca finalmente si è dichiarato ad Elisabetta

Sembrava davvero non decollare questa storia, e invece, Luca ed Elisabetta pare siano diventati una coppia. Proprio alcuni giorni fa, la dama di Uomini e donne aveva raccontato al Magazine ufficiale della trasmissione di aver ripreso a sentire Cenerelli e che nonostante avesse sofferto molto per il cavaliere ha voluto dargli una seconda possibilità. Non si trattava di amore e tanto meno di fidanzamento fino a pochi giorni fa, ma semplicemente di un nuovo inizio. A lasciare tutti senza parole, però, le dichiarazioni dell’uomo, recentissime.

Ritorno di fiamma per due ex di Uomini e donne

Luca ed Elisabetta si sono riavvicinati, a farlo sapere prima la dama e poi il cavaliere. Quest’ultimo al Magazine Uomini e donne ha svelato che si sono rivisti più di una volta e sono tornati a parlare di quanto è successo in trasmissione.

“Non ero contento di come ci fossimo salutati, per me è stato brutto”, ha dichiarato Cenerelli. Ho passato dei giorni devastanti sono stato male. Ho preso consapevolezza degli errori che stavo commettendo e non avendo le idee chiare non potevo lasciarla appesa ad un filo, ha continuato ancora Luca.

Il cavaliere di Uomini e donne ha ammesso le sue colpe, affermando che per tanto tempo ha avuto un pò la sindrome di Peter Pan e a 47 anni deve iniziare a prendersi le sue responsabilità. Per cui ha deciso di ricontattare Elisabetta e chiederle scusa per come l’avesse lasciata.

Luca ed Elisabetta hanno ripreso a frequentarsi

Luca ha continuato l’intervista confessando i propri sentimenti nei confronti della dama. Ad oggi, nel suo cuore sente qualcosa di forte e non vede l’ora di riabbracciare Elisabetta. Per ora lei è all’estero e lui invece ha in programma una vacanza in Sardegna con amici. Allo stesso tempo, però, vorrebbe tanto portarla con se e fargli conoscere il suo mondo.

Alla domanda su cosa si aspetta per settembre, Cenerelli ha ammesso che i suo grande sogno sarebbe quello di ritornare a Uomini e donne con lei e magari da fidanzati. “Se così non dovesse essere vuol dire che mi rimetterò di nuovo in gioco”, ha concluso.