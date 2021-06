Giulia Salemi, grave lutto per l’influencer: l’addio straziante su Ig

By

Grave lutto per la conduttrice e influecer Giulia Salemi: ecco chi è venuto a mancare e le parole rivolte al parente scomparso

Giulia Salemi nei giorni scorsi è stata colpita da un profondo lutto che l’ha praticamente sconvolta. Si tratta di un suo partente, suo zio, precisamente venuto a mancare lo scorso 12 giugno. A rendere nota la tragica notizia la stessa influecer con un post sul proprio account Instagram. Nel commemorare lo zio, l’italo-persiana ha anche colto l’occasione per dare un saluto a nonno Pino, scomparso nel 2006.

Giulia Salemi in lutto: l’addio al caro zio scomparso

La conduttrice televisiva ed ex gieffina, era molto legata a suo nonno e in questo drammatico momento non ha potuto fare a meno di menzionarlo e ricordarlo. La scomparsa di suo zio l’ha riportata indietro nel tempo ricordando di sicuro tutti i momenti vissuti con entrambi.

Infatti, non è la prima volta che ripensa al caro nonnino, è già accaduto nel mese di marzo, precisamente alla Festa del Papà. Per l’occasione, Giulia Salemi ha prima ringraziato prima il genitore, Mario e poi ha sottolineato di essere sicura che nonno Pino la guardasse dal cielo e fosse fiera di lei.

L’influencer e Pierpaolo Pretelli al settimo cielo

A parte questo drammatico momento, per Giulia Salemi sia la carriera che l’amore procedono a gonfie vele. L’influecer, grazie al Grande Fratello Vip ha incontrato l’amore della sua vita e la storia con Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele. Possiamo confermare che quasi nessuno credeva ai loro sentimenti ma invece entrambi sono pazzamente innamorati l’uno dell’altra.

L’ex velino di Striscia, inoltre, è stato anche preso vittima di recente di un brutto scherzo da parte de Le Iene. Quest’ultimi grazia alla complicità di Giulia hanno simulato un tradimento. Anzi, nel dettaglio hanno fatto credere a Pierpaolo che la sua compagna avesse un altro e fosse in procinto di sposarsi in Iran.

Inutile dire in che panico è entrato il modello che preso dalla rabbia e la delusione ha addirittura minacciato la Salemi di voler tornare in Puglia. Fortunatamente, però, giusto in tempo è arrivata la redazione del programma affermando che fosse tutto uno scherzo.