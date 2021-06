Ennesima disgrazia che colpisce un minore. Poco più che neonato in questo caso. Un bimbo di 1 anno è precipitato dal balcone di casa morendo sul colpo.

Tragedia a Teramo. Un bambino di un anno è precipitato dal balcone del terzo piano di un’abitazione in via Marco Polo nella zona nord di Martinsicuro, alla periferia della cittadina abruzzese. La disgrazia – riferisce TgCom24 – si è consumata intorno alle ore 22. Il piccolo, da quanto emerso, è morto sul colpo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di Alba Adriatica e gli operatori del 118, ma non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo. Era figlio di una coppia di stranieri. Come già accaduto altre volte, è bastato solo un attimo di distrazione da parte di mamma e papà per fare sì che il piccolo sfuggisse alla loro attenzione e precipitasse dalla finestra. Mesi fa una tragedia molto simile accadde in Sardegna , nel corso di un matrimonio. Anche lì pochi secondi di distrazione e un bambino di 4 anni cadde in piscina e non riemerse più.

Alla tragedia – riporta Fanpage – hanno assistito numerosi testimoni che si sono subito riversati in strada. Intanto i Carabinieri della compagnia di Alba Adriatica hanno avviato immediatamente le indagini per tentare di ricostruire l’accaduto e capire come mai il piccolo si sia sporto dal balcone, vista l’altezza, e soprattutto come abbia fatto ad avervi accesso. Da una prima ipotesi sembra che il bambino sia sfuggito all’attenzione dei genitori per quanto al momento dell’incidente si trovavano entrambi in casa. Ma sarà necessario ascoltare la famiglia del piccolo che dovrà spiegare l’accaduto alle Forze dell’Ordine. Per il momento l’ipotesi più avvalorata è che si sia trattato di una disgrazia dovuta a pochi attimi di distrazione. Ma solo ulteriori indagini potranno confermare o smentire.