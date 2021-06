Lino Guanciale presto papà? Pancino sospetto per la moglie Antonella

L’amatissimo attore Lino Guanciale starebbe per diventare presto papà: il pancino sospetto della moglie accende il gossip

Sembra stia per allargare la sua famiglia, Lino Guanciale, che lo scorso luglio è convolato a nozze in gran segreto con la sua amatissima Antonella Liuzzi. La coppia, pochi giorni fa è stata paparazzata insieme e subito i fotografi hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. In realtà l’attore seguito per tante fiction di successo come L’Allieva e Il Commissario Ricciardi, non ha mai nascosto il sogno di avere dei figli e ora pare sia arrivato il momento.

Bebè in arrivo per Lino Guanciale e la sua dolce metà?

La coppia è stata fotografata insieme pochi giorni fa, mentre passeggiava per le strade di Roma. Sempre più uniti e complici, Lino Guanciale e Antonella Liuzzi prima hanno fatto colazione al bar e poi hanno proseguito la loro camminata in giro per la Capitale. Baci e coccole non sono passati inosservati e i curiosi hanno anche notato un pancino sospetto.

La bella sposina per caso nasconde un dolce segreto? Questa è la domanda che tuti si stanno chiedendo in queste ore. Per ora, purtroppo, i diretti interessati non hanno confermato il pettegolezzo ma allo stesso tempo neppure smentito. Del resto Guanciale è sempre stato così, molto indiscreto e riservato sulla sua vita privata.

Chi è la moglie del noto attore

Antonella Liuzzi e Lino Guanciale si sono sposati lo scorso anno a luglio. I due si sono conosciuti in una libreria romana. Lui stava cercando dei libri per il suo lavoro e lei, che è impegnata come program coordinator del Master in Corporate Finance alla Bocconi stava facendo lo stesso.

Diversamente dal marito, lei si occupa di turismo. Originaria di Bari, dopo la laureata in Economia all’università di Milano è entrata a far parte di una società che si occupa di turismo di lusso in Puglia e Basilicata.

Prima di conoscere la sua attuale moglie, Lino è stato legato per dieci anni all’attrice teatrale Antonietta Bello. Quest’ultima in molti la ricorderanno per la grande presenza nella fiction Mediaset Le tre rose di Eva.