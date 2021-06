Roberta Di Padua in Sardegna, l’ex dama di Uomini e donne in vacanza non con amici ma Giuseppe D’Aguanno suo ex marito

Poco prima di concludere questa stagione di Uomini e donne, Roberta Di Padua è tornata single nel programma. La bellissima dama di Cassino, purtroppo ancora una volta si è sentita tradita da Riccardo Guarnieri, decidendo di concludere la loro relazione. Ma a quanto pare, la donna non sola e in questo momento si sta prendendo le sue meritate vacanze in dolce compagnia. Vediamo insieme a chi.

Roberta Di Padua in vacanza in dolce compagnia

Non si tratta di amici, motivo per cui, in tanti si sono “allarmati”. Roberta Di Padua, attualmente è in Sardegna insieme a una persona in particolare. La dama si riprende con il cellulare mentre cucina e si dedica ai fornelli, con una vista mozzafiato.

Ovviamente, ciò che subito hanno notato i fan è la presenza delle persone a lei vicine: una è Valentina Autiero, sua amica e vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi e l’altro è Giuseppe D’Aguanno, ex compagno di Roberta.

Giuseppe è il padre di suo figlio, ma anche il fratello di Federico, ex tronista di Uomini e donne cacciato dal programma perché d’accordo con una delle corteggiatrici. Evidentemente, forse proprio per il bene del loro bambini, i rapporti tra i due sono rimasti o tornati buoni, tanto da decidere di passare le vacanze insieme.

L’ennesima lite con Riccardo Guarnieri

Dopo averci riprovato per la seconda volta, Roberta e Riccardo purtroppo non sono riusciti a superare le loro incomprensioni. Durante le ultime puntate di Uomini e donne, l’ex coppia ha avuto un duro confronto e le accuse di Guarnieri nei riguardi della dama sono state davvero clamorose.

Il cavaliere di Taranto ha parlato di accordi, finzioni e menzogne, tanto da tirare in ballo anche ex protagonisti del parterre, tra cui Sossio. Roberta, dal canto sui, si è sempre difesa ma quasi nessuno ha creduto alle sue parole. In particolar modo gli opinionisti Gianni e Tina, si sono schierati completamente dalla parte di Riccardo, anche perchè il quarantenne non avrebbe avuto motivo per mentire.