Amici, Due ex ballerini del talent insieme in Liguria – Foto

Due ex allievi di Amici di Maria De Filippi hanno pubblicato uno scatto insieme su Instagram. Vediamo insieme di chi si tratta.

La foto postata sui social dagli entrambi ex allievi di Amici desta molta curiosità. Stiamo parlando degli ex ballerini Talisa Ravagnani e Valentin Alexandru Dumitru.

Entrambi hanno partecipato alla diciannovesima edizione del talent, condotto come sempre da Maria De Filippi. In quell’occasione, l’allieva aveva intrapreso una relazione con un altro ballerino, ovvero con Javier Rojas, mentre la storia d’amore di Valentin con la ballerina professionista Francesca Tocca fece molto scalpore.

Infatti, quest’ultima si innamorò di Valentin prima di annunciare la fine della sua storia d’amore con Raimondo Todaro, maestro di Danza e ballerino di Ballando con Le Stelle.

Talisa e Valentin insieme :cosa c’è tra i due?

Sul web erano iniziate a circolare delle voci sulla storia d’amore nata proprio all’interno del talent. Ma, prima che i due confermarono proprio queste voci, c’è voluto molto tempo. E a smentire un tradimento da parte di Francesca Tocca, fu proprio l’ex marito.

Infatti, fu proprio il ballerino del programma di Milly Carlucci a svelare che la loro relazione ormai era finita da tempo.

La storia d’amore tra la ballerina professionista di Amici e Valentin però non andò avanti e fu lui a decidere di finirla poichè voleva difendere la vita privata della Tocca.

In queste ore, invece, una foto pubblicata sia da Valentin che da Talisa sta facendo il giro del web: i due hanno postato la stessa foto sulle storie di Instagram, in cui sono abbracciati e sembrano essere molto intimi. La foto è stata scattata in Liguria, dove vive Valentin Alexandru Dumitru.

La ballerina, che dopo il talent ha avuto molte esperienze lavorative in tv, ha raggiunto il ballerino nella regione dove abita, ma non ha ancora chiarito i motivi che l’hanno spinto a farlo.

In molti si chiedono se c’è del tenero fra i due o se Talisa abbia incontrato Valentin solo per amicizia o forse, anche solo per motivi lavorativi. Ora dobbiamo attendere e aspettare che i due confermino la storia oppure no.

E voi cosa ne pensate di Valentin e Talisa insieme?