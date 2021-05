Chiara Ferragni lancia la nuova moda, calzini e ciabatte, il must dell’estate

Chiara Ferragni è indubbiamente un’icona di stile. Ma nelle ultime ore si è scattata qualche foto per le vie di Milano indossando calzini bianchi e ciabatte. La blogger ha lanciato una nuova moda? i fan non sembrano apprezzare “Le ciabatte col calzino da tedesco in ferie non è un granché“.

Chiara Ferragni è senza dubbio l’influencer più famosa d’Italia, grazie alle sue idee innovative riesce a trasformare tutto quello che tocca in un business. Infatti il suo profilo social conta ben 23,5mil follower.

Da qualche mese Chiara è diventata mamma per la seconda volta, dando alla luce, Vittoria, la sua prima femmina. Nel mentre, proprio in corrispondenza della nascita della bimba ha lanciato dei nuovi capi del suo brand. Ovvero delle tutine per bambini, ovviamente sono andate subito a ruba, nonostante i prezzi non siano molto vantaggiosi.

Ma non solo, nel giorno del suo compleanno, ha fatto uscire le sue nuove borse da mare. Anche queste non hanno dei prezzi convenienti, ma sono comunque andate sol out, nonostante il materiale in plastica abbia fatto parecchio discutere.

Ma nelle ultime ore, i suoi ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Ig, stanno facendo molto arrabbiare alcuni fan. La blogger si è fatta immortalare per le vie di Milano indossando delle ciabatte accompagnate a dei calzini bianchi. Sotto il post non si contano i commenti di disapprovazione da parte di alcuni utenti. Come per esempio “Le ciabatte col calzino da tedesco in ferie non è un granché” e ancora “Ma uscire in ciabatte e calze ma direi di no anche se sei Chiara Ferragni“.

Ma non solo a quanto sembra le ciabatte in questione hanno un prezzo esorbitante. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Chiara Ferragni indossa ciabatte e calzini bianchi, fan non approvano “non si possono guardare”

Ormai è risaputo che Chiara Ferragni riesce a creare una moda del momento indossando qualsiasi cosa. Ma qualche ora fa, anche i fan più affezionati non hanno gradito l’ultimo abbinamento della blogger. Come potete vedere dalla foto qui sopra, Chiara ha scelto un outfit piuttosto particolare, ovvero ha indossato delle ciabatte con dei calzini bianchi.

Ma quello che i fan non sanno è che, le ciabatte in questione, sono un modello cult di Adidas praticamente introvabile. In America l’accessorio è andato a ruba tanto da finire sold out in poche ore. Stiamo parlando delle Yeezy Slides disegnate da Kanye West per Adidas.

Dall’altra parte del mondo queste ciabatte sono un must have introvabile e il loro prezzo è tutt’altro che economico. Stando a quanto dicono sul web la cifra oscilla tra le 500€ e i 300€ in base al modello e al colore. Nell’ultimo periodo ad indossarle sono state le celebrities americane da Kendall Jenner a Billie Eilish.

Per il momento questa moda in Italia non sembra essere apprezzata, anzi, da quanto abbiamo visto sotto il post di Chiara Ferragni i fan pensano che sia imbarazzante andare in giro in questo modo.