Il lavoro, un figlio piccolo a casa. Il giovane papà cede alla stanchezza e lascia tutti, a 36 anni

Ennesimo incidente mortale sulle strade del nostro Paese. Questa volta la vittima aveva solo 36 anni.

Ennesimo incidente stradale che non lascia spazio neppure ai soccorsi. Ennesimo schianto che toglie il fiato e la vita ad un giovane. Pochi giorni fa una ragazza di 25 anni, a Vicenza, è morta dentro la sua automobile in fiamme. La ragazza frequentava ancora l’Università, avrebbe avuto tutta una vita davanti a sé. In condizioni gravissime anche un 20 enne pugliese ridotto in fin di vita in di vita da due anziani che, per chilometri, hanno percorso la Statale nel senso contrario a quello di marcia. I due coniugi sono morti sul colpo mentre il giovane è stato portato in ospedale in condizioni gravissime. Questa mattina, invece, intorno alle ore 8, nel comune di San Severino Marche, in provincia di Macerata, un ragazzo di 36 anni – riferisce Leggo – si è schiantato contro un camion. La vittima era alla guida del suo furgone, si stava recando a lavoro come ogni mattina.

La tragedia si è consumata sulla Provinciale 361 che va verso Castelraimondo. Non sono ancora state chiarite le dinamiche. Non è chiaro come il 36 enne sia potuto andare a sbattere contro il camion che si trovava sulla corsia opposta. Forse un malore improvviso o un colpo di sonno. La vittima – spiega Il Resto del Carlino – al momento dell’impatto con l’altro veicolo, si trovava fermo al lato della carreggiata con il conducente a bordo, frontalmente e invadendo la corsia opposta. L’impatto tra il furgone del 36 enne e il camion è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri. Viste le condizioni gravissime del giovane, il personale medico ha subito allertato l’eliambulanza per trasferire il 36enne all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Ma non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è spirato poco dopo l’arrivo al nosocomio marchigiano.