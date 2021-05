Al Bano Carrisi scatena la Rai: “il grande Putin e Urban”. Piovono critiche

Un nuovo terremoto si è scatenato in Rai: questa volta a creare scandalo le parole dette a Domenica In di Al Bano Carrisi

Mara Venier è da sempre molto legata ad Al Bano Carrisi e alla sua ex moglie. Spesso, infatti, l’ex coppia è ospite della sua trasmissione domenicale e proprio il due maggio è toccato a al maestro di Cellino San Marco. L’artista ha da poco ricevuto il vaccino per il Covid-19 e a breve partirà insieme a Romina Power per un tour nell’est Europa. L’artista è molto amato in Russia, dove tra l’altro ha un bel rapporto anche con il Presidente Putin. E proprio questo legame tra i due che ha scatenato il pubblico a casa, portando una vera e propria bufera in Rai.

Al Bano Carrisi scatena un terremoto in Rai

Tra Al Bano Carrisi e il capo del Cremlino il rapporto sia di grande affetto e stima, è cosa nota a tutti. A provocare la reazione dei telespettatori a casa, sono stati i modi e soprattutto i tempi per le lusinghe scelte dall’artista pugliese. Al Bano ha espresso durante la sua ospitata in Rai, bellissime parole nei confronti di Putin e tale cosa ha fatto storcere il naso a molti.

C’è da dire che solo venerdì Mosca ha proibito al presidente italiano dell’Europarlamento David Sassoli di entrare nel Paese in quanto “persona non grata”. Una ritorsione diplomatica e politica che si riferiscono al caso Navalny, oppositore di Putin ancora in carcere da mesi.

Le parole su Putin e Urban non piacciono al pubblico

E mentre tutto il mondo attende la scarcerazione di Navalny, Al Bano ha annunciato in diretta tv che a causa del Covid 19, il suo concerto potrebbe essere rimandato di nuovo. L’emergenza sanitaria potrebbe far saltare la sua presenza a Budapest davanti a “Urban” (il presidente unghere Orban) e al “grande Putin“.

Una frase, quella del maestro che ha scatenato in modo negativo il pubblico casa. In molti sui social non capiscono il motivo per cui il cantante si ostenti così tanto a omaggiare il Presidente, mentre altri invece no hanno potuto non ricordare una delle sue più clamorose gaffe sui dinosauri.