Uomini e donne, Tina Cipollari annuncia il trasferimento: addio al format?

Dopo l’assenza di diversi giorni negli studi di Uomini e donne, Tina Cipollari è riapparsa e ha annunciato il trasferimento

Tina Cipollari ha fatto preoccupare tutti con la sua assenza a Uomini e donne. La Vamp, infatti, non ha dato nessuna spiegazione, almeno fino alla giornata di ieri. Proprio durante la registrazione, la storica opinionista è apparsa in collegamento da casa e ha spiegato cosa la spinge a non presentarsi negli studi Elios. Fortunatamente non c’entra nessun litigio con Maria De Filippi e tanto meno la positività al Covid-19.

Tina Cipollari lascia Roma ma non Uomini e donne

Tina Cipollari ha finalmente rotto il silenzio spiegando il motivo per cui non siede accanto a Gianni Sperti da settimane. La storica opinionista di Uomini e donne ha raccontato al pubblico di Canale 5 che la sua assenza è dovuta a delle novità personali che la riguardano. Nel dettaglio la Vamp ha ammesso che è impegnata tra scatoloni e problemi vari per un trasloco e lo spostamento si sta rivelando più impegnativo del previsto.

Dopo aver trascorso quasi una vita intera nella città Capitolina, la Cipollari ha scelto di trasferirsi in Piemonte, precisamente a Torino. Una scelta importante che di sicuro le cambierà le abitudini e lo stile di vita. Ovviamente, adesso resta da capire come gestirà la presenza nel dating show, vista la grande distanza.

Le nozze tra l’opinionista e Vincenzo Ferrara

I fan che ormai seguono Tina Cipollari a Uomini e donne da tanti anni sperano di rivederla al suo posto al più presto. Inoltre, resta anche da capire se la Vamp tornerà fisicamente accanto al suo collega Gianni Sperti o per la troppa distanza (Roma-Torino) si collegherà solo da casa.

Qualcuno ha pensato anche che la nemica di Gemma Galgani possa lasciare il programma piano piano, ma ovviamente per adesso restano solo supposizioni.C’è da dire poi anche un’altra cosa fondamentale: Tina presto convolerà a nozze con Vincenzo Ferrara. La data per il momento non è stata ancora fissata ma la donna è pronta per la seconda volta a dare il grande passo, dopo la separazione da Kiko Nalli.