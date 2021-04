Aurora Ramazzotti sbotta dopo l’ennesima critica sul suo conto. La giovane ragazza si è sfogata sul suo profilo Ig e la sue reazione è stata epica. Vediamo insieme cosa è accaduto

Aurora Ramazzotti è nuovamente al centro di una polemica. La figlia di Michelle Hunziker ha deciso di rispondere alle critiche e agli insulti (di cattivo gusto) che diversi hater stanno continuano a ripostare sui social.

La giovane ragazza dopo aver fatto un video denuncia in cui chiedeva a tutte le ragazze di ribellarsi al catcalling, invece che essere sostenuta è stata duramente attaccata per via del suo abbigliamento e per via delle sue foto reputate osé da alcuni utenti sui social.

Proprio per questo motivo Aurora qualche ora fa ha deciso di rispondere a una foto che continua a girare sul web. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come ha reagito la Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti sbotta su Ig “il corpo e mio e decido io”

Come dicevamo Aurora Ramazzotti ha deciso di rispondere alle critiche che giravano sul suo conto. Come potete vedere dall’immagine qui sopra, la foto in questione mostrerebbe Michelle Hunziker in primo piano e dietro girata di schiena ed in costume Aurora.

Qualche hater ha ripreso la foto e ha scritto come didascalia “quando sei Aurora e fai vedere il tuo impegno contro il catcalling“.

A questo punto, dopo l’ennesima segnalazione su questa foto, Aurora ha deciso di intervenire per dire la sua. Le sue parole sono state “È la centesima volta che mi arriva questo genere di post” e poi ha anche aggiunto “Siete come al solito piccoli. Piccoli così, per non dire altro. Questo è lo screenshot di un video in cui reggevo il drenante cellulite di mia mamma tra le chiappe, l’estate scorsa. Ironia, per la cronaca. Vorrei davvero che qualcuno di voi mi spiegasse il NESSO tra un video ironico e le molestie verbali per strada. Avanti, vi ascolto“.

Aurora piuttosto stizzita per l’ennesimo attacco si è lasciata andare a questo lungo sfogo. Ma non è finita qui la Ramazzotti è tornata ancora più carica sulla questione dicendo “Perché mi si vede il c**o? È questo? Perché se d’estate mi metto in costume allora non posso permettermi di disgustarmi davanti a commenti sessuali che avvengono quando sono interamente vestita?. Mi fa inc****re, mi fa inc****re perché quando vedo scherzare con questo tema mi rendo conto che non capite che fa parte della cultura dello stupro.“.

La giovane presentatrice è piuttosto amareggiata per quanto successo, non riesce a darsi pace e non capisce come alcune persone non riescano a intendere la gravità della situazione.

Aurora ha concluso dicendo che ogni donna deve sentirsi libera di vestirsi come vuole senza dover avere paura di essere molestata per strada “Merito rispetto che io sia in costume da bagno o completamente coperta dalla testa ai piedi. E merito rispetto anche se faccio ironia sul mio corpo, perché è il MIO CORPO e decido IO. Non voi“.

Le parole della Ramazzotti sono piene di verità, ogni donna deve sentirsi libera di dire, fare e vestirsi come vuole, senza doversi preoccupare che qualcuno la aggredisca, anche solo verbalmente, per strada. Voi cosa ne pensate?