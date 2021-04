Nell’ultima puntata di Amici è stata eliminata Rosa Di Grazia. La ballerina ha deciso di portarsi a casa dei bizzarri souvenir. Vediamo insieme di cosa si tratta

Durante l’ultima puntata del serale di Amici ci sono stati due concorrenti eliminati. Tra le varie performance di canto e di ballo nessuno si aspettava che potessero uscire Samuele Barbetta e Rosa Di Grazia.

Se su Samuele non ci sono mai state grosse discussioni sul suo talento, non è lo stesso per Rosa. La giovane ragazza in più occasioni è stata attaccata dalla maestra Celentano, la quale reputa la ballerina non adatta al mondo della danza.

Purtroppo Rosa ha dovuto abbandonare il talent show per tornare nella sua città natale, ma non è finita qui, perché la ragazza appena arrivata a casa ha fatto una diretta su Ig. La ballerina oltre a ringraziare tutti per il supporto ha voluto rivelare alcuni dettagli sulla sua eliminazione.

Infatti dopo aver fatto le valigie, Rosa ha deciso di portare con se alcuni souvenir della scuola di Amici. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Rosa Di Grazia su Ig: dopo l’eliminazione ad Amici ha conservato dei souvenir

“Hai conservato le buste della Celentano?”

“Certo, adesso ogni tanto ne metto una davanti alla porta, così la apro e scopro che la Celentano mi ha mandato un guanto di sfida”#Amici20 #Rosadigrazia #Celentano pic.twitter.com/QyxIwf6ZRa — ilmondodelladanzasa (@ilmondodellada3) April 4, 2021

Come dicevamo Rosa Di Grazia è stata la seconda eliminata della terza puntata di Amici 2020. Purtroppo la ballerina si è dovuta sfidare con il suo fidanzato, Daddy, inaspettatamente ha perso la sfida ed ha dovuto dire addio al talent show.

Durante il giorno di Pasqua, la ballerina aveva promesso ai suoi fan di fare un diretta su Instagram e proprio in questa occasione ha rivelato di aver conservato alcuni oggetti della scuola.

Come si può vedere dal video, la ragazza ha voluto portare a casa le famose buste mandate dalla maestra Alessandra Celentano, mentre si trovava ancora nel programma

La ballerina, con il sorriso stampato in faccia, ricorda di quei momenti in cui la maestra la faceva arrabbiare, ma oggi rivela che quelle critiche l’hanno molto aiutata, soprattutto per maturare.

Rosa volendo fare una battuta sulle buste della Celentano ha detto “adesso ogni tanto ne metto una davanti alla porta, così la apro e scopro che la Celentano mi ha mandato un guanto di sfida“.

Se inizialmente la Di Grazia sembrava molto sofferente per gli attacchi della Celentano durante queste ore ha confessato di essere grata alla maestra per la sua severità.

Rosa ha infatti detto che nonostante il suo percorso sia stato difficile oggi si sente orgogliosa di come sono andate le cose.