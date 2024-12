Fondazione Ricerca Molinette, grosso cambiamento all’orizzonte?

Un nuovo focus all’interno della Fondazione Ricerca Molinette sul ruolo del presidente: grosso cambiamento all’orizzonte.

Sembrano esserci discussioni importanti all’interno del consiglio d’amministrazione Fondazione Ricerca Molinette, nello specifico riguardo al ruolo del presidente: è quanto riportato da LaPresse, con la testata che si dice ben informata riguardo l’oggetto delle riflessioni.

Ente senza scopo di lucro, nato nel 2001, la Fondazione Ricerca Molinette ha da sempre l’obiettivo di sviluppare la ricerca scientifica all’interno dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria “Città della Salute e della Scienza” di Torino, collaborando attivamente con l’Ospedale per migliorare il benessere dei pazienti e la qualità delle cure.

In più di vent’anni, l’ente ha raggiunto importanti traguardi: nel 2020, come riportato nella cronistoria che si legge sul sito, ha confermato la volontà di rafforzare il suo impegno a sostegno della Ricerca e dell’assistenza sanitaria, collaborando in stretta sinergia con i partner con l’intenzione di assicurare un impatto sempre maggiore e favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse pubblici e privati. Al momento, come sottolineato da LaPresse, sembra si stia discutendo sulla carica a vita del presidente.

Fondazione Ricerca Molinette, la discussione sull’elezione del presidente

Negli ultimi giorni, secondo LaPresse, il consiglio d’amministrazione della Fondazione Ricerca Molinette sta discutendo in merito alla carica “a vita” del presidente; ad oggi, il ruolo è affidato all’imprenditore e finanziere Massimo Segre, figlio di Franca Bruna Segre, prima Presidente della fondazione (nel 2001). Lo Statuto della Fondazione Ricerca Molinette, riporta LaPresse, prevede al suo articolo 9, la carica di presidente ‘a vita’, salvo rinuncia o cause di impedimento e decesso.

Proprio questo punto però sembra essere stato messo in discussione da alcuni membri della fondazione, sottolineando come l’ente non è da considerarsi una Fondazione privata, avendo come fondatori due enti pubblico come La Città della salute e l’Università di Torino. Insieme a questa proposta, sempre come sottolinea LaPresse, sarebbe stata poi avanzata la proposta di definire dei precisi criteri di nomina per i consiglieri del cda.

Nel suo articolo di approfondimento, quindi, LaPresse mette in evidenza un particolare focus sul futuro della Fondazione Ricerca Molinette a livello strutturale, con alcuni importanti cambiamenti attualmente nell’aria che potrebbero essere attuati e resi effettivi nel prossimo futuro. In ogni caso, ogni decisione verrà poi resa nota con un comunicato ufficiale da parte della Fondazione Ricerca Molinette.