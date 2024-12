Alcione Milano lancia con Riccardo Silva un nuovo programma per sostenere i giovani atleti

Alcione Milano lancia una nuova bellissima iniziativa insieme a Riccardo Silva: il programma che sostiene i giovani atleti per la loro formazione.

Nuova bellissima iniziativa presentata da Alcione Milano e Riccardo Silva, che comunicano l’avvio del particolare programma “Sport & Studio” dedicato a sostenere il percorso scolastico dei giovani alteri dell’Alcione Milano, al fine di coniugare nel miglior modo possibile l’attività sportiva e quella didattica.

Molto spesso, infatti, l’attività sportiva richiede agli atleti un grandissimo sforzo in termini di impegno e tempo da dedicare, e portare avanti parallelamente un percorso di studi può non essere per nulla facile. Proprio per intervenire in questa situazione, la nuova iniziativa di Alcione Milano finanziata da Riccardo Silva (già tra i fondatori e investitori di Sports Performance Hub), punta ad offrire un supporto concreto.

L’obiettivo di questo progetto, come riportato da LaPresse, è quello di promuovere il valore dello studio, un elemento non secondario, ma anzi complementare e fondamentale, nella vita di ogni giovane atleta, oltre ad offrire un supporto concreto alle famiglie.

Alcione Milano lancia “Studio & Sport” con il finanziamento di Riccardo Silva: il progetto

Il progetto “Studio & Sport” prevede, come sostegno per tutti i giovani atleti, la messa a disposizione di diversi tutor sia per ripassare le lezioni nei pomeriggi di allenamento, sia per lo svolgimento dei compiti a casa o di eventuali esercitazioni di recupero di parte del programma. Come riporta sempre LaPresse, grazie a questo progetto i giovani calciatori avranno a disposizione diverse forme di supporto didattico, un aiuto concreto affinché coniughino un’attività scolastica completa e formativa alla loro esperienza sportiva.

Grazie a “Studio & Sport”, Alcione Milano ha l’intenzione di promuovere una cultura dello sport che non va a rallentare la formazione scolastica, ma che sia piuttosto con questa integrata. “Ho deciso di sostenere questo progetto perché credo che per i giovani calciatori coniugare la crescita sportiva con l’impegno scolastico sia fondamentale, e spesso in Italia non è facile riuscirci” sono state le parole del finanziatore del progetto, Riccardo Silva, riportate da LaPresse.

Silva ha poi sottolineato di essere lieto di poter collaborare in questo progetto con Alcione Milano, una società di cui ammira “l’organizzazione sportiva, i risultati ottenuti, l’impegno sociale e l’attenzione per i propri calciatori”. Tra l’altro, questa stagione 2024/2025 ha segnato l’ approdato della società al calcio professionistico, debuttando nel campionato di Serie C Now ed affermandosi come terza squadra calcistica di Milano.