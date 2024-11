Politecnico di Torino, il workshop su impatto ambientale e della sicurezza dei trasporti

Al Politecnico di Torino un nuovo workshop dove industria e ricerca accademica si incontrano per la sostenibilità e la sicurezza dei trasporti: ecco i dettagli.

Il Politecnico di Torino, da sempre molto attivo coi suoi studi nel settore dei trasporti, propone un nuovo workshop su temi importanti quale l’impatto ambientale e la sicurezza dei trasporti, unendo ancora una volta industria e ricerca accademica.

In questi ultimi anni l’ateneo ha investo davvero molto in tecnologie per il trasporto sostenibile, costituendo anche due Centri Interdipartimentali (CARS-Center for Automotive Research and Sustainable mobility e PEIC-Power Electronics Innovation Center) con un approccio multidisciplinare, che lega gruppi di ricerca e aziende leader nazionali e internazionali.

Proprio i due Centri interdipartimentali sono stati gli organizzatori del nuovo workshop Towards the Sustainable Vehicle Era, arrivato ormai alla seconda edizione; in un recente articolo, LaPresse ne ha riportato tutti i dettagli, compresi i numeri dell’evento e gli argomenti cardine trattati.

Al Politecnico di Torino il workshop Towards Sustainable Vehicle Era

Arrivato alla seconda edizione, il workshop Towards Sustainable Vehicle Era ha visto coinvolti circa 250 partecipanti, aggiunti a ben 130 aziende molto attive nella promozione e nello sviluppo della mobilità sostenibile. Al centro dell’evento, come detto, sia tematiche importanti come la sicurezza e la sostenibilità, sia le nuove tendenze nel settore del trasporto sostenibile. Nello specifico, le relazioni presentate, tra ricerca accademica e partnership con il mondo industriale, hanno affrontato tre grandi tematiche principali: le prospettive dei veicoli sostenibili, i veicoli autonomi e connessi e le tecnologie e le componenti emergenti.

Nello specifico, grandi protagonisti sono stati interventi sulla propulsione, la sensoristica per la realizzazione di veicoli autonomi e connessi e tecnologie emergenti e ai componenti innovativi applicati all’elettrificazione dei trasporti. In questo contesto, poi, sempre come riportato da LaPresse, i team di ricerca studenteschi del Politecnico di Torino, Squadra Corse e Squadra Corse Driverless, hanno avuto l’opportunità di presentare i loro veicoli Andromeda e Claudia alle aziende e al pubblico.

“Attraverso questo evento annuale, il Politecnico si impegna a garantire un dibattito costante sui temi dell’impatto ambientale e della sicurezza dei trasporti nel prossimo futuro, coinvolgendo le realtà industriali nella ricerca dell’Ateneo” hanno spiegato Nicola Amati e Radu Bojoi, coordinatori rispettivamente del CARS Center e del PEIC Center.