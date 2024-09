Oroscopo dal 16 al 22 settembre: compassione, prudenza e entusiasmo non mancano, soprattutto per… la Triade fortunata!

Oroscopo dal 16 fino al termine della settimana, buone nuove ed energie potenti: c’è una soluzione a tutto con questo piano Astrologico.

Stelle splendenti e scie d’incanto, la settimana dal 16 al 22 settembre si prospetta magica secondo l’Oroscopo. Non serve fantasticare, né tantomeno rimaner delusi dalle condizioni correnti, perché si sa, le aspettative sono sempre destinate a “venir tradite”. Ma c’è più di un punto su cui porre le dovute attenzioni. Non si tratta di avere giornate facili, ma quanto di avere dalla propria tutti quegli strumenti che possono davvero dare nelle mani di agisce, la piena padronanza del proprio destino. Forza e coraggio, settembre sta volgendo al meglio, soprattutto per alcuni segni. Transiti, previsioni e classifica imperdibili!

Cogliere il meglio dal peggio è e sarà sempre quel mantra che bisogna saper gestire al meglio nel quotidiano. Non è una soluzione a tutti i problemi, ma unire l’utile al dilettevole, soprattutto davanti le avversità della vita che non cessano mai di confondere le prospettive dei più impavidi, e deludere chi vorrebbe molto di più. C’è tanta carne sul fuoco. I Transiti sono interessanti, e condizionano le energie in atto davanti un settembre improvvisamente freddo, ma con tutte le condizioni… per riscaldare i cuori!

Luna Piena in Pesci, Opposizione Mercurio-Saturno e Trigono Sole-Urano: empatia, riflessione senza risposte e prudenza, sono le tre chiavi di lettura adatte a comprendere le energie di questi Transiti. Segno dell’Introspezione e Pianeti del Pensiero, Rivoluzione e Metamorfosi, e Stelle Luminosa, entrano in gioco a gamba tesa.

Significa che nella prima parte della settimana ci si trova a far i conti con qualcosa che confonde e di cui si vorrebbero delle risposte certe. Ma queste non ci sono nel breve periodo, occorre attendere il lungo. Di conseguenza, aprirsi al prossimo con empatia e compassione, ingentilisce lo spirito davanti ai ragionamenti, sia personali, che quelli fatti per gli altri. Senza dimenticare che agire con lentezza, strategicamente parlando, potrebbe essere davvero la mossa più adatta.

Ma ecco che giunge un’altra Opposizione, quella tra Sole-Nettuno, Stella luminosa e Pianeta del Sogno… sono guai! La serenità e la calma della prima parte della settimana, vengono travolte dal caos dell’Energia per eccellenza, entusiasmo, e dal continuo fantasticare su relazioni e situazioni. Come contenere questa situazione improvvisa? Il prossimo Transito svela la risposta migliore.

Oroscopo dal 16, classifica e previsioni: come far fronte a tutto

Come già accennato, non esistono soluzioni precise, ma avere dalla propria le armi giuste unite ad una capacità di riflessione vincente. Se la lentezza è stata stravolta dal caos e da un entusiasmo passionale e più fisico, ecco che l’arrivo del Sole in Bilancia, segno della giustizia e dell’armonia, soppesa tutto in modo chiaro. Sfruttare appieno questa condizione, significa riuscire a trarre il meglio dal peggio come dei veri maestri della vita. Chi riesce, non ha niente e nessuno da temere, specialmente la Triade vincente.

Oroscopo dal 16, la Triade fortunata non sbaglia un colpo!

Bilancia, Toro e vergine sono al massimo delle loro energie: caparbietà e spirito d’avventura li contraddistingue! Questo significa riuscire a far fronte alle avversità con coraggio, senza però aver la presunzione che tutta vada come previsto. Insomma, sono degli amici che hanno capito che “devono andare” senza farsi troppi problemi, soprattutto se qualcosa non è come è stata immaginata. La passione li contraddistingue molto in questa fase: “Love is in the air” . Si consiglia ai single di dar sfogo alle proprie capacità di seduzione, e alle coppie di passare del tempo insieme.

Segue il Quintetto di segni che ha tanti sogni… ma poca forza d’animo!

Pesci, Sagittario, Aquario, Leone e Ariete sono su un fronte di apertura, ma spesso manca l’energia. Diciamo che a questi amici l’estate e il riposo non sono bastati, perché hanno sempre mantenuto costante il focus su certe condizioni. Per cui alla fine “rilassarsi” è più una condizione mentale, che una meta da raggiungere. Si consiglia di assumersi sì le proprie responsabilità, ma di prendersi anche del tempo per sé stessi. Anche 15 minuti… fanno la differenza! I sentimenti sono solidi, prendere decisioni importanti, potrebbe essere l’inizio di qualcosa di speciale.

Conclusione con un Quartetto di amici ben disposti, ma il cielo… no!

Capricorno, Gemelli, Cancro e Scorpione ci provano con tutta la buona volontà del mondo ad essere in pace con esso, ma le contraddizioni del reale mettono davvero a dura prova la loro pazienza e resilienza. Appena giungono ad un risultato, ecco che sovviene un’altra sfida da portare a compimento. L’ideale sarebbe non prendere tutto a cuore, ma di lasciar scivolare via qualcosa, altrimenti si finisce per cadere in delle trappole “realizzate” dal proprio malumore. Meglio aprirsi a nuove conoscenze, esplorare orizzonti sconosciuti, e perché no, dire di sì… più spesso!