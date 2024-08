Oroscopo dal 5 all’11, la logica non sempre chiarisce le cose… soprattutto quello che dice il cuore!

Oroscopo dal 5, confusione tra le Stelle dello Zodiaco, complici dei Transiti astrologici per niente facili da gestire. Ecco come farcela!

Settimana tosta per quanto riguarda i sentimenti, verranno messi decisamente a dura prova proprio a causa di alcuni dubbi generati dai giorni scorsi e che sono destinati a modificare ampiamente la visione delle personalità messe in gioco. A complicar tutto sono alcuni “colpi d’amore” che rendono le situazioni davvero poco facili da risolvere. Forse non è il tempo di soluzioni per alcuni cuori, ma di errori e cambi di rotta, quelli che sì sono difficili, ma fanno sentire vivi. Fuori la Classifica dei segni, dal più fortunato al meno, senza dimenticare la descrizione Transito per Transito astrologico!

Diciamo che la confusione sta regnando sovrana, e molti invece di “cambiare strada” sono ancora più infossati in situazioni che non calzano a pennello con la propria anima. La spiritualità serve anche a questo. Ad esplorare nuovi orizzonti, e a comprendere che le scelte sono le armi più potenti di chi sa cosa vuole ricavare dal proprio destino. Se si cerca amore bisogna averne cura, se si vuol aver successo, ci si deve mettere in gioco al 100%. Ecco quali sono i Transiti più importanti, alcuni per niente favorevoli.

Venere in Vergine e Mercurio Retrogrado, pianeti dell’Amore e del Pensiero, possono esprimere solo quel tipo di energia che fa paura anche ai meglio organizzati alla vita… quella dell’incomprensione! I contrasti arrivano come gocce di pioggia incessanti. Perché se da un lato c’è la volontà di rendere tutto più sobrio, anche i pensieri visto gli ultimi drama della scorsa settimana, dall’altro c’è una fonte di distrazione che perdura nelle menti anche più sagaci.

C’è necessità di fare “un certo passo”, ma poi si torna indietro. Apparentemente il Pianeta del pensiero, retrogrado, potrebbe sembrare di far così, cioè di muoversi al contrario, ma in realtà si tratta proprio di blocchi. Così nel cielo, così nella terra e nelle persone. Come affrontare tutto questo? Nel prossimo paragrafo c’è la risposta, alla quale seguono le previsioni segno per segno.

Oroscopo dal 5, le novità disturbano, ma c’è aria di… caos!

Sestile Sole-Giove e Congiunzione Venere-Mercurio, tutto sembra complicarsi, ma è proprio in questi incontri astrali che si ha la risposta che scioglie qualsiasi incomprensione! L’Energia della Stella più luminosa dell’universo e il Pianeta della Vitalità per eccellenza, sono la combo che serve per conferire un certo brio. Ma attenzione a non provocare caos. In amore non ci sono regole, ma c’è un po’ di regolarità che forse in passato è mancata proprio grazie agli Astri dell’Amore e del Pensiero. I dubbi persistono, ma alcuni sono quelli che poi mettono in chiaro le cose: ciò che non va bene verrà messo una volta per tutte da parte.

Oroscopo dal 5, la Triade sul podio ha bisogno di quiete!

Gemelli, Aquario e Bilancia, la Triade d’aria governa il podio! Cosa li rende così agguerriti? Il fatto di aver toccato il fondo, l’aver sofferto, ma soprattutto la consapevolezza che non possono accontentare tutti. A furia di fare esperienze negative, ormai ci navigano con facilità. Una volta per tutte è bene far sì che sia il cuore a comandare, specialmente laddove si intravede qualcosa di speciale. Essere sé stessi è poi l’altra grande sfida “d’amore verso sé stessi” che questi segni non sempre attuano, per soddisfare aspettative che stanno solo nella loro testa.

Segue un Quintetto di segni che necessitano di… coraggio!

Ariete, Pesci, Scorpione, Toro e Sagittario stanno tornando in carreggiata, ma necessitano davvero di un pizzico di coraggio. Quello che fa dire di no a chi mette negatività, basta essere sempre gentili. Ma anche quello che fa dire finalmente di sì a ciò che anima nel profondo i sentimenti. Nascondere quel che si prova in negativo, produce rancore. Far lo stesso con le emozioni positive, causa risentimento. In ogni caso, in questo periodo tenere dentro gli impulsi non giova né a sé stessi, né al rapporto con il prossimo. Esplodere, o la va, o la spacca!

Conclusione con un Quartetto di incasinati, meglio far spazio alla lucidità!

Cancro, Capricorno, Vergine e Leone non ne fanno una buona, specialmente perché di recente non stanno ragionando nel modo più logico. Non esiste un manuale d’istruzione che suggerisce le mosse da fare, ma è vero che in questa fase della loro vita, necessitano di un po’ di regolarità. Non serve fare esperienze “fuori dagli schemi”, né gettarsi a capofitto in storie che non fanno bene al cuore. Avere al proprio fianco del sincero bene è l’obiettivo, e da qui ripartire nella direzione che per una volta sembra quella meno complicata. A furia di fare scelte sbagliate, quelle che sembrano giuste, vengono naturali.