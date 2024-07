Kate Middleton, in arrivo nuova biografia bomba sulla principessa: tutto quello che il Palazzo non dice

Allacciatevi le cinture perché si parte per una viaggio scabroso tra i segreti di Buckingham Palace: tutto sulla nuova biografia di Kate.

Come se il periodo già di per sé non fosse abbastanza complicato, arriva una notizia bomba pronta a sconquassare non solo le mura di Palazzo, ma anche i confini nazionali. Il Regno Unito, infatti, aspetta con ansia la nuova biografia su Kate Middleton, complice (forse) anche il silenzio di Buckingham Palace.

Per tutti questi mesi, infatti, lo staff reale non si è mai esposto più di tanto sulle condizioni di salute della principessa, a differenza di quanto ha fatto con Carlo, il quale ha voluto far presente sin da subito di stare male e di avere un cancro. Il sovrano pensava che la sua esposizione mediatica fosse sufficiente, ma così non è stato.

Per quanto, infatti, il primogenito di Elisabetta sia il volto della Corona, Kate non solo rappresenta il futuro della monarchia inglese, ma raccoglie anche la pesantissima eredità lasciata Lady Diana, l’ultima principessa del Galles prima di lei. Ora però le cose potrebbero cambiare a causa della nuova biografia sulla Middleton che potrebbe portare non poco scompiglio a corte e in tutto il Paese.

Tutto su ‘Catherine, The Princess of Wales’: come reagirà Kate Middleton?

Prima ancora che la moglie di William annunciasse al mondo intero tramite i canali social ufficiali di avere un tumore, il suo indice di gradimento era alle stelle, a dimostrazione del fatto che Kate è una Windsor più degli stessi Windsor. E così la notizia del tumore ha sconvolto il mondo intero che non è pronto a perdere di nuovo e così precocemente “la principessa del Galles”, titolo che adesso per certi versi sembra essere anche abbastanza sfortunato.

Ma a prescindere dal sentiment popolare attorno alla sua figura, è indubbio che Kate rappresenti un pilastro per la stessa Famiglia Reale. Come si può leggere in ‘Catherine, The Princess of Wales‘, infatti, Kate è il fulcro del Palazzo, l’unica che riesce a mantenere un equilibrio tra tutti royals e la sola capace di dare sicurezza a un marito definito “scontroso” da Robert Jobson, autore della sua biografia sulla vita della principessa.

Tra strappi e divisioni che hanno pesato non solo su Harry, ma anche su William, Kate è quel faro che dà speranza e segna la retta via. Giusto per rendere l’idea del suo ruolo fondamentale a corte, Jobson ha scritto che la distensione dei rapporti fra William e Camilla è opera proprio di Kate, tant’è che Carlo sarebbe anche la figlia che non ha mai avuto e la madre perfetta per i tre i principini: “William vuole che i suoi tre figli, da grandi, ricordino un’infanzia di amore totale“, si legge nella biografia e l’operato di Kate in questo caso è davvero eccellente.

Ma non solo. Gli ultimi mesi di vita della regina sono stati particolarmente cupi e solitari per Elisabetta senza più il suo Filippo accanto. Kate, però, all’epoca convinse il marito a trasferirsi a Windsor così da poter stare più vicino alla nonna, una scelta questa che fece bene tanto al principe quanto alla sovrana. Si tratta di un’ulteriore riprova (qualora ce ne fosse bisogno di altre) del ruolo determinante di Kate in ogni aspetto della vita, pubblico e privato, dei Windsor.