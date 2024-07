Oroscopo dal 15 al 21, disastro stellare in arrivo: niente di bello, soprattutto per questi segni!

Oroscopo dal 15, guai in vista per quasi tutta la settimana: alcuni amici dello Zodiaco… non ce la fanno proprio a venir fuori dai guai!

Il nefasto si abbatte su di loro, non c’è modo di cambiar il corso delle Stelle: i Transiti mettono in gioco energie pericolose! Come mai? Poco spazio per sé stessi, per alcuni segni questa condizione è vissuta come una prigione. Ancora per altri arrivano cattive notizie e nuove occasioni per buttarsi giù. Senza dimenticare il minimo comun denominatore dei tipici litigi che affaticano e rendono pesanti le giornate: chi può salvarsi davanti uno scenario del genere? Ebbene, c’è tanta sfiga nella settimana in arrivo, ma anche la possibilità di riemergere respirando poco alla volta. Previsioni segno per segno, soprattutto si scopre cosa accade tra le Stelle!

Capitano periodi no, ma senza ombra di dubbio quello in arrivo sembra essere una sciagura senza fine. Diciamo che non tutti se la vedono male, soprattutto le persone non reagiscono allo stesso modo davanti scenari poco facili da gestire. C’è chi si è fatto una corazza e butta giù chiunque gli si capiti dinnanzi, anche a discapito dei propri sentimenti. Ma ci sono individualità che non vogliono proprio saperne di combattere. Di battaglie ce ne sono a bizzeffe, ma c’è altro a cui badare, magari un po’ di amor proprio potrebbe esser la miglior medicina da ingerire al momento. Così, è bene dare uno sguardo ai Transiti e alle Energie che questi scatenano.

Congiunzione Marte-Urano, Sestile Sole-Urano e Marte in Gemelli, cosa implicano? Un disastro stellare nel vero senso della parole! Il Pianeta Rosso della Guerra, quello delle Rivoluzioni, la Stella dell’Energia per eccellenza, ed il segno dominato da Mercurio, mettono un bel po’ di carne sul fuoco. L’imprevedibilità regna sovrana, niente di quello che si desidera potrebbe avversarsi: la precarietà umana si sente smarrita davanti a così tanta poca chiarezza. Ragionarci sopra è inoltre impossibile, molte relazioni entrano in crisi, e con esse la possibilità di vivere dei momenti sereni.

Vacanze per chi? Come se non bastasse arriva un altro Sestile Sole-Nettuno, l’Astro del Sogno è Retrogrado, il suo moto è più lento, ciò comporta che il sogno e la possibilità di fantasticare si placano davanti alla necessità di concretezza. Ad ingigantire questa condizione è una Luna in Capricorno che richiede “freddezza”, nessun cuore si scalderà e le distanze aumentano. Ma dove trovare un appiglio di stasi, se tutto sembra così caotico? La risposta nel prossimo Transito, al quale seguono le Previsioni di tutti i segni Zodiacali.

Oroscopo dal 15, come venir fuori dai guai: consigli dalle Stelle!

Non è un buon quadro settimanale, ma si può trovare quel “qualcosa di inaspettato” che risolve anche gli animi più bui. Fortunatamente giungono un Sestile animato da Venere-Giove e una Congiunzione tra Mercurio e Urano. Con questi due movimenti stellari i cuori sembrano avvicinarsi, e l’ottimismo viene vissuto con maggior chiarezza, senza colpi di testa. Alcune personalità trovano il modo di spiegarsi, altre di confermare le loro idee e posizioni, ed infine altre ancora si lasciano lo spazio che serve per imparare la lezione. Ecco la Classifica dei segni, dai migliori ai peggiori!

Oroscopo dal 15, la Triade vincente fa i conti con la propria forza!

Gemelli, Pesci e Ariete, finalmente hanno quel che gli spetta! La settimana è pesante, ma sanno cogliere la leggerezza quando serve, soprattutto avvicinandosi a qualcuno di speciale. Le good vibes provengono da chi non ci si aspetta, ed è arrivato il momento di essere spontanei facendo cadere tutte le maschere. Basta mentire, soprattutto al cuore che se viene comandato a lungo, rischia di restarci molto male quando le cose cambiano. Il consiglio della settimana è mettersi in gioco, poi chi si è visto… si è visto!

Segue un Quintetto di gente che sa che vuole… l’impossibile!

Cancro, Capricorno, Aquario, Vergine e Leone sono delle teste dure! Quando si mettono in testa che devono perseguire una strada, non c’è situazione che li porti a cambiarla. Senza dubbio rimangono coerenti con il loro cuore, ma andrebbe chiarito che a volte per essere felici basta guadare con più consapevolezza a sé stessi, mettendo un po’ da parte gli altri. Basta soffrire per amore a causa di qualcuno che non apprezza, stessa cosa al lavoro e nella compagnia amicale: mettere da parte chi non li comprende!

Conclusione con un Quartetto che non finisce bene: troppe bad vibes!

Bilancia, Toro, Scorpione e Sagittario, hanno perso decisamente tutte le loro chance secondo l’oroscopo dal 15! Non si capacitano ancora come siano giunti ad una condizione del genere, ma davvero si sentono senza una rotta. Forzarsi a seguire quella che viene imposta dall’alto, non serve ad essere felici, ma a vivere ancorati ad una realtà che non apprezza queste personalità e soprattutto non le valorizza. Spazio alle scelte rischiose, perché a volte è solo uscendo dalla propria zona di comfort che si può dare il massimo, basta piangersi addosso!