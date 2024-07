Oroscopo dall’8 al 14, spazio a Venere orbita nello Zodiaco con un solo obiettivo: amore e guai in vista!

Oroscopo dall’8, la settimana ha come protagonista il pianeta dell’Amore, Venere: mettersi comodi perché le previsioni… sono infuocate!

Fare spazio alle emozioni non significa mettere da parte la ragione, ma da un iniziale accordo tra le parti, si giunge a nuove considerazioni e situazioni tutt’altro che comode. D’altronde, l’Amore è un po’ così, mette spesso in difficoltà, fa uscire dalla zona di comfort, ma è solo per chi lo accoglie al 100% che ci sono delle news imperdibili. La settimana dall’8 secondo l’Oroscopo settimanale procede lenta, con essa ci sono delle evoluzioni importanti da cogliere con consapevolezza. Ecco quali sono i Transiti più importanti con tanto di previsioni, senza dimenticare la classifica del segni zodiacali: è totalmente stravolta!

Luglio è differente dal mese di giugno, e molti se ne sono resi conto. C’è qualcosa nell’aria che da “tiepida”, come detto settimana scorsa, sta piano piano prendendo una piega inaspettata. Con questo non significa che ogni rapporto si scalda, ma che ci sono buone condizioni per raggiungere quanto desiderato. Non serve ambire alla perfezione, ma credere finalmente in sé stessi e puntare dritti alla meta, senza se e senza ma! Come inizia la settimana dall’8 secondo l’Oroscopo?

Si è già accennato ad un accordo tra le parti, istinto e ragione, e questo avviene grazie al Sestile Giove-Mercurio. Il Pianeta dell’Energia e quello del Pensiero comunicano favorendo ottimismo, ma canalizzando in maniera ragionevole. Non ci sono esplosioni improvvise, ma l’intensità giusta per fare passo passo, quel che serve. Ed è qui che però quel che di “tiepido” piano piano prende forma in qualcosa di inaspettato: Sestile Venere-Urano, dice tutto!

Astri dell’Amore e delle Rivoluzioni, attuano qualcosa di potente, ma non tutti sanno coglierlo. I sentimenti vanno di pancia, questo però non significa che bisogna agire in maniera sconclusionata, ma secondo ciò che fa bene al cuore a piccole dosi. In certi casi è meglio assecondare con leggerezza un’emozione, anche se il risultato non è quello che ci si aspetta. Niente va per come sperato, ma come può deludere, può anche sorprendere!

Segue un problema che confonde gli animi in gioco: Venere in Leone, bloccata da Nettuno, e conseguente Trigono Sole-Saturno. C’è un momento teso, perché il pianeta dell’Amore che vorrebbe esplodere con l’energia inarrestabile del passionale Leone, non riesce a portare a termine quelle “illusioni” create. L’Astro del Sogno, Nettuno, non riesce ad infondere quelle energie che danno sfogo al sogno, e si finisce per apprezzare le cose “comode”. Quindi, non molti vanno fuori la zona di comfort, e di conseguenza il Trigono con la Stella della Potenza per eccellenza e il Pianeta del Rigor di Logica mettono davanti una situazione enigmatica.

Come comportarsi davanti ai sentimenti se tutto è caduto nel vuoto dell’incertezza? La risposta c’è, ma bisogna affrontare la realtà.

Oroscopo dall’8, cosa dire all’amore? La risposta nel Transito!

Venere cambia le sue vesti, assume l’apparenza di Mercurio, Pianeta del Pensiero. L’Astro fa propria un’attitudine tipica dell’energia dell’overthinking: ritorna l’accordo tra passione e ragione! Questo significa che ci si rimette in gioco in maniera strategica, perché la speranza per chi si sente vivo e ha nel cuore una persona, non fallisce mai. A dare la risposta definitiva è l’Opposizione fatta da Plutone, pianeta della Sovversione: qualcosa di importante cambia, bisogna però volerlo al 100%! Ecco chi sono i segni fortunati e chi invece dovrebbe mettersi più in gioco.

Oroscopo dall’8, Triade fortunata, ma attenzione agli invidiosi!

Toro, Scorpione e Bilancia sono i primi in classifica, e si vede! Il trio sta portando avanti delle mosse davvero interessanti, poiché han fatto tesoro delle ultime lezioni impartite dal fato. Peccato che non tutti accolgono con favore il loro benessere, all’orizzonte c’è dell’energia negativa, quella che fa venire i cosiddetti “mal di testa improvvisi” che colpiscono chi sta andando bene. Non esistono maledizioni e sciagure, ma esser circondati da gente negativa non fa bene. Si consiglia di prendere dello spazio per sé stessi, soprattutto allontanandosi da chi non fa bene al cuore.

Segue un Quintetto totalmente inaspettato: una gioia per loro!

Ariete, Gemelli, Leone, Aquario e Pesci stanno lentamente riemergendo da un periodo un po’ altalenante. Un giorno stanno bene, il seguente vorrebbero chi impazzire di rabbia, altri fuggire, e alcuni chiudersi in sé stessi. Molti hanno reagito nei modi delineati, ma le conseguenza non sono state belle. Lavorare sui propri demoni adesso come non mai, soprattutto facendo ciò che può rendere più forti. Mai mollare, e quando ci si sente abbattuti, affiancarsi a personalità che rendono il cuore leggero. Gli amici e i partner possono essere una grande risorsa al momento.

Conclusione con un Quartetto che non sa più che fare… mai perdere di vista l’obiettivo!

Chi vive di speranza, disperato muore, ma loro, Sagittario, Cancro, Vergine e Capricorno devono crederci fino in fondo! E’ un momento che non piace per niente, né a loro, né a chi gli sta attorno, poiché complicano le cose. I rapporti non sono facili, ma in questa fase è bene riuscire a cavare un ragno dal buco aprendosi a qualcosa di nuovo. Accettare tutte le sfide possibili, i cambiamenti a volte sono zucchero sulle ferite. Queste non vanno leccate per ossessionarsi, ma colte, affrontate, e poste su un piano superiore dell’esperienza