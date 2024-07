Monaco Boat Challenge, la nuova edizione: competizione e nautica sostenibile

Si è svolta l’undicesima edizione della Monaco Boat Challenge, competizione con al centro lo sport e la nautica sostenibile: i dettagli.

Dopo tanta attesa, si è svolta la nuova edizione della Monaco Energy Boat Challenge, competizione all’insegna dello sport, dell’innovazione e della nautica sostenibile organizzata dallo Yacht Club de Monaco. L’evento è veramente importante per il club sportivo, e racchiude tutte le tematiche a cui lo YCM è sempre stato attentissimo.

Per questa nuova edizione, l’undicesima, è stato istituito il nuovissimo premio Sustainable Yachting Technology Award, che premierà quella che la giuria riterrà essere la miglior soluzione tecnologica sia in termini di efficienza che in quelli di riduzioni di emissioni di carbonio.

Dal 3 al 6 luglio oltre 450 studenti (di oltre 40 università del mondo, di cui cinque anche italiane) hanno avuto l’occasione di presentare e testare i loro progetti nel Principato. Un evento seguitissimo e che ha, come al solito, offerto tanto spettacolo e tantissime innovazioni nel settore.

Monaco Boat Challenge, si chiude l’undicesima edizione: i dettagli, ben cinque università italiane tra i partecipanti

La Monaco Boat Challenge ha avuto modo di ospitare in questa undicesima edizione diverse eccellenze italiane; in gara studenti dell’Università degli Studi di Messina, del Politecnico di Milano, del Politecnico di Torino, dell’ Università di Genova e dell’ Università di Bologna, tra ritoni nella competizione ed esordi assoluti.

“Uno degli aspetti unici di questo evento è l’interazione tra studenti e professionisti della nautica da diporto” ha spiegato, come riporta La Presse, il segretario generale dello Yacht Club de Monaco, Bernard d’Alessandri. Il segretario ha poi sottolineato come l’evento “offre anche opportunità di tutoraggio, condivisione delle conoscenze e networking, vitali per stimolare l’innovazione e la ricerca”.

Tra le diverse categorie della competizione la Energy Class, la Solar Class, e la Open Sea Class. Presente anche la nuova day boat elettrica e ad alte prestazioni, il Tridente di Maserati, e l’elettrico Riva El-Iseo del gruppo Ferretti. Un evento veramente incredibile, che ha già dato appuntamento a tutti quanti per il prossimo anno: le date della dodicesima edizione sono state fissate dal 2 al 5 luglio. Nei prossimi mesi, comunque, lo Yacht Club de Monaco continuerà ad essere del settore della nautica con tante iniziative, tra convegni e competizioni.