La Spezia, rinnovato il cantiere Riva: la soddisfazione di Ferretti

Grande evento per La Spezia, Ferretti inaugura il cantiere Riva dopo la ristrutturazione: partito un nuovo inizio.

La Spezia festeggia un grandissimo evento per tutto il mondo della nautica e non solo: dopo i lavoro di rinnovamento, il cantiere Riva si è finalmente presentato in una nuova veste con tanto di nuova inaugurazione da parte di Ferretti Group. Un giorno che ha segnato davvero un nuovo inizio per un luogo che ha fatto la storia.

Il cantiere, da tempo dedicato alla produzione degli yacht Riva, è stato rinnovato sia nella parte produttiva sia in quella direzionale, oltre che nell’area lounge destinata agli armatori, ai comandanti e agli equipaggi; una grande soddisfazione da parte di tutto il gruppo, fieri di quanto fatto.

Per l’occasione, come riportato da LaPresse, a La Spezia sono stati presenti sia Piero Ferrari (presidente del dipartimento strategico di prodotto ed azionista del gruppo con una partecipazione del 4,5%) che Tan Xuguang, presidente del gruppo e storico azionista cinese Weichai.

Inaugurato il nuovo cantiere Riva di La Spezia: i commenti e le novità

In questo rinnovato polo produttivo di La Spezia, come riportato sempre da LaPresse, gli interventi hanno portato all’installazione di impianti fotovoltaici; il lavoro del cantiere è focalizzato sulla produzione di 7 modelli Riva da 76′ a 130′ e, quando a regime, consente di varare le oltre 30 imbarcazioni all’anno. Il sito ha anche e certificazioni ISO 14001:20151 e ISO 9001:2015, impegnato dunque nel rispettare l’ambiente e la natura in cui è situato.

“La storia Riva ha più di 180 anni” ha spiegato l’amministratore delegato del gruppo, Alberto Galassi, che poi continua sottolineando come nel polo produttivo “in 10 anni è stato effettuato un investimento di 50 milioni, anni di lavoro, per far la cosa più bella che la nautica abbia mai visto, per la qualità delle persone che ci lavorano e del prodotto che ne esce”.

Non sono mancate poi anche le parole di Ferrari: “Questo è un momento molto bello perché credo che Riva sia un brand storico, ma di successo anche oggi. I clienti ci tengono, sono contenti di avere un Riva e noi siamo felici di produrre ogni anno dei nuovi modelli sempre più belli e sempre migliori, perché l’acquisto di uno yacht come quello di un’automobile è emozionale” ha spiegato durante l’evento.