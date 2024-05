Oroscopo dal 13 al 19 maggio: rotture di misura, riflessioni e ottimismo da vendere, lo Zodiaco splende di fortuna!

Oroscopo dal 13 fino a fine settimana, nel cielo dello Zodiaco la fortuna brilla nella direzione degli audaci: osare sempre anima lo spirito.

Osare senza pretendere, è questa la sfida della metà del mese di maggio. Per chi è rimasto aggiornato con l’appuntamento settimanale, sa bene che ultimamente l’Oroscopo ha parlato di coraggio e di entusiasmo. Chi lo ha esercitato in maniera consapevole in questo periodo, riesce a coglierne i migliori frutti. Mettersi in gioco con l’Energia del Sole, porta allegria e buon umore anche laddove sembra tutto spento. Salire sui treni che passano, cogliere gli amori come fiori, e scoprire desideri nelle Stelle, rende tutto speciale, ma c’è qualcosa in più. Chi sa apprezzare e da tutto sé stesso ha una sorpresa: il meglio diviene realtà. Ecco chi sono i segni più fortunati e i Transiti che rivoluzionano la settimana: se tutto splende… ci sono numerose sorprese!

C’è un bel trambusto nel cielo dello Zodiaco, complice le passate settimane un po’ scialbe. In realtà, nonostante ci siano stati pochi movimenti, quelli passati sono stati così intensi da smuovere non poco interiormente gli animi. Da questa settimana però ci sono molti più Transiti, la maggior parte destinati finalmente a modificare alcune situazioni. Si tratta di lavoro, amore, ambizione e relazione con il mondo. Gli spostamenti iniziano con la Congiunzione Sole-Urano e il Sestile Venere-Saturno, come comunicano i pianeti? Sostanzialmente in maniera profonda e sorprendente, perché la Stella dell’Energia, e gli Astri della Rivoluzione, Amore e Rigor di Logica, chiacchierano tirando un po’ le somme dell’ultimo periodo.

Chi ha “osato”, nel senso che si è fatto coraggio mettendosi in gioco nonostante le paure, coglie i frutti della vittoria anche se ha perso. Questo perché solo chi agisce e ci prova può dire, “ho tentato”, portando con sé quel carico esperienziale che rende il suo Destino splendente. Nello specifico, Amore e Ragione cercano di sanare alcuni dubbi. Se c’è crush che mette in difficoltà perché lancia segnali ambigui, tentare adesso prima che l’entusiasmo passi. Stessa cosa con un capo “poco disposto”, provare a dire la propria sul posto di lavoro, nonostante la paura di cadere in errore. A volte, capitano cose piacevoli a chi sorride all’amore a ai progetti senza aspettarsi nulla, stessa cosa in ambito relazionale in generale.

I due Transiti sopra riportati congiungono a delle “rotture” non drastiche. Anzi stranamente sembrano far tornare al loro posto ciò che è stato alterato per lungo tempo. Ma ecco che qualche dubbio arriva con Mercurio in Toro: il pianeta del Pensiero rende riflessivi, ma senza estraniarsi o vivere crisi. Quello che però rende tutto magico è che alcune incertezze cessano di esistere, Quadratura Mercurio-Plutone mettono un punto decisivo dove è necessario.

La sensazione appagante di liberazione da ciò che intossica è impagabile, ma c’è di più: una sorpresa d’Amore è… dietro l’angolo!

Oroscopo dal 13, la soluzione a tutto la rivelano le Stelle!

Non sono bugie, ma l’Oroscopo dal 13 rende tutto più chiaro: le Stelle parlano di entusiasmo allo stato puro! Basta esser negativi, il Destino sorride agli audaci che osano senza presunzioni, ma con l’Energia del Sole. Infatti, le due Congiunzioni Sole-Giove e Venere-Urano che sono elettricità allo stato puro unita ad una forza creativa profonda data dagli Astri dell’Amore e della Rivoluzione, portano a porre in essere degli “assi nella manica vincenti!” Il tutto nella dimensione del Sogno: il Sestile Venere-Nettuno fa vivere emozioni d’amore intriganti, anche a chi aveva messo da parte i sentimenti.

Oroscopo dal 13, fuori la Triade di entusiasti, il Sole è con loro!

Ariete, Gemelli e Pesci, è arrivato il momento di esser fieri di ciò che si è, perché non ci sono anime più travagliate e coraggiose di loro. Se soffrono spesso è perché mettono il cuore davanti a tutto nonostante cerchino di chiudersi con degli scudi protettivi che non sempre riescono a mantenere fino alla fine. Cadono le barriere e subiscono il colpo di chi ci prova sempre. Le relazioni e i rapporti sono ciò che li rendono vivi, per non parlare delle sfide: solo chi si mette in gioco vive al massimo! In questo momento si consiglia di gioire delle proprie risorse, specie dopo l’ultimo periodo, un vero incubo. Prendersi del tempo per guardare il cielo.

Segue un Quintetto di fiduciosi, ci vuole un pizzico di… pepe!

Sagittario, Bilancia, Leone, Toro e Aquario, questi amici devono ritrovare un po’ di sicurezza in sé stessi, il resto… viene da sé! L’ottimismo non può mancare, e ciò che devono capire è che anche qualora subentrino situazioni difficili, non bisogna partire scoraggiati solo perché si ha paura. Agire, osare ed essere sé stessi, non c’è liberazione più grande di chi si accetta nelle sue imperfezioni. Dato l’ultimo periodo, una ventata di autostima con un po’ di acquisti e svaghi, magari nuovi flirt, è quello che può rinvigorire questi segni spesso sfiduciati.

Concludiamo con un Quartetto da mettere a posto, serve la marcia giusta!

Scorpione, Capricorno, Vergine e Cancro, dovrebbero necessariamente fare un bagno nel “Lago della Fortuna” dato che ultimamente niente va per il verso sperato! Dire che ci vuole entusiasmo non basta, perché ci sono ferite che possono essere sanate solo con il tempo e il giusto percorso. Una volta affrontati gli “spigoli più profondi”, la situazione torna al suo posto, ma ognuno ha il “suo posto” da scoprire. Cosa significa? Ci saranno forti rivoluzioni. Si consiglia di vedere questa fase della vita come una novità quotidiana, esplorando sé stessi in nuovi schemi di vita, e perché no, a volte anche infischiandosi di chi non si è comportato proprio bene. Del “sano egoismo” è la scintilla che serve a questi amici!