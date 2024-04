Oroscopo dal 15 al 21 aprile: rivoluzione del presente e poca pazienza, occhio ai cambiamenti, si rischia tutto!

Oroscopo dal 15 aprile, un po’ problematico, ma niente paura, chi ha coraggio e mette il cuore, sa sempre qual è la strategia vincente.

Le emozioni si scaldano e le aspettative aumentano, c’è tanto da vivere nella settimana che va dal 15 al 21 aprile secondo l’Oroscopo, soprattutto: bisogna stare attenti. C’è tanta carne sul fuoco, e molti degli elementi in gioco sono difficili da decifrare e soprattutto da accogliere. Voglia di fare, amare, giocare e non solo, anche l’ambizione entra in gioco, ma qualcosa “cozza”. Le Energie dell’Universo non è che non siano propizie, ma mettono in atto una condizione davvero complessa, solo pochi sapranno farvi fronte. Ecco i Transiti più importanti, le Previsioni, e chi sarà vincente.

Il mese di aprile sta regalando gioie e dolori, di settimana in settimana è abbastanza evidente l’andamento altalenante. Questo perché si tratta di un periodo di evoluzione accompagnato da un’Energia potente, la quale a volte non viene incanalata in maniera opportuna nonostante la sua entità. Così, questo Oroscopo che parte da lunedì 15 funge davvero come guida, poiché ogni passo potrebbe essere rilevante a determinare il destino di ognuno in maniera specifica. Tutto inizia con il segno del Toro che brilla nel Sole, cambio di segno che quest’anno avviene un giorno prima.

Come già accennato, le emozioni si scaldano, quindi ciò che si prova viene avvertito con maggior potenza. C’è amore? E’ difficile contenerlo. Arriva la rabbia? Poco spazio per renderla latente, esplode. Niente però ha a che vedere con l’intensità tipica dell’Ariete. Con il Toro l’Energia è potente, ma meno imprevedibile, è più statica. Segue un Doppio Sestile di Marte, prima con Urano, poi con Giove.

In gioco c’è l’Aspetto dei Pianeti che divide in 6 il cielo dello Zodiaco, e con l’Astro della Guerra in comunicazione con quello delle Evoluzioni e dell’Energia pura, c’è molto caos al quale tenere a bada. Ciò che spaventa è che tutto appare impossibile da contenere: poiché è certo che quanto in atto, verrà rivoluzionato per sempre. E’ il momento dell rivalsa o della sconfitta? Il Pianeta delle Rivoluzioni è la chiave dei due Transiti. Arriva il cambiamento che trasforma la vita.

Tutto appare ancora più inconciliabile dal dualismo che proviene dalla Congiunzione di Venere-Mercurio Retrogrado. Questo perché il Pianeta dell’Amore vorrebbe far pace con quello del Pensiero, richiede la riunificazione di ciò che si prova con ciò che si ragiona. Problema del mese finché l’Astro non ripristina il suo moto velocizzandosi. Tutto nelle relazioni appare inconcludente. C’è un accenno di fortuna? La risposta successivamente, anche se davvero difficile da affrontare.

Oroscopo dal 15 aprile, ecco come farvi fronte: la miglior risposta, è nelle Stelle!

Secondo la Congiunzione Giove-Urano rientra un po’ di ottimismo nel presente, ma l’arrivo nelle stesse ore della Quadratura Giove-Urano potrebbe bloccare la comunicazione tra i Pianeti. Di conseguenza ciò che sembrava “bello” potrebbe venir distrutto dalla complessità della gestione. In poche parole, l’entusiasmo è tanto, per non dire “troppo”, bisognerebbe contenerlo e canalizzarlo in maniera propositiva, altrimenti tutto si distrugge.

Oroscopo dal 15, la Triade che vince… non si cambia!

Toro, Aquario e Sagittario, arriva la rivalsa per i segni più originali. Per quanto il Toro sia abbastanza “statico” nel suo quotidiano, è in questo momento che sperimenta una versione innovativa di sé. Diverso è il discorso per gli altri due segni, uno d’aria e l’altro di fuoco, poiché sono “sui generis” tutto l’anno, ma in questa fase ritrovano il vigore perso negli ultimi tempi per tornare ad essere la versione più preziosa di sé stessi. Coraggiosi, impetuosi e decisi, è in questo momento che vengono fuori le idee migliori. Si consiglia di perseguire la strada che sembra migliore, anche se arriva il fallimento, è costruttivo.

Segue un Quintetto di segni stanchi, ma decisi nei loro obiettivi!

Cancro, Scorpione, Leone, Bilancia e Gemelli, si mantengono bene o male coerenti con la scorsa settimana, ma non si nasconde la tensione del momento. Stanchezza, stress, paura dell’evoluzione e tanti dubbi che persistono nella loro dimensione. Quel che è certo è che sono arrivati al punto di porre in essere una decisione. In certi casi si potrebbe persino cadere nell’oblio se si attua la mossa sbagliata, ma nelle migliori previsioni si può evolvere in qualcosa di glorioso. Fiducia e compassione sono le armi consigliate in questa fase, meglio provarci che tornare a nascondersi nei propri demoni.

Concludiamo con un Quartetto poco propizio… meglio starsene tranquilli!

Ariete, Vergine, Capricorno e Pesci sono in totale fallimento durante la settimana. Complice un’Energia astrale che poco comprendono, e perché no, subentrano anche delle piccole sfighe che danneggiano l’umore. Non bisogna disperare, perché solo i guerrieri sanno affrontare le sfide più grandi, anche quando perdono, restano vincenti perché ci mettono il cuore. Nello specifico, i segni del quartetto sono i più intensi emotivamente parlando, anche se i due di terra appaiono freddi, in realtà hanno un mondo che mettono in gioco solo con le persone giuste. Gli altri due di fuoco e acqua sono in piena, ma trovano il loro equilibrio. Prendersi del tempo per sé stessi, prepara a tutto.