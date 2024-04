Oroscopo dall’8 al 14 aprile: voglia di vincere e curiosità a valanga sono armi essenziali per… ricostruire il proprio cammino!

Oroscopo dall’8, ecco la rivalsa per chi ha sofferto: ricostruire su macerie è quello che riesce meglio a chi non molla, nonostante tutto!

Pazienza, disponibilità d’animo e ostacoli del cuore, sono i tranelli/punti di forza che si sono scontrati nel percorso delle personalità dello Zodiaco. Vincenti o meno, dalla settimana che va dall’8 al 14 aprile, l’Oroscopo parla di una rinascita senza precedenti. Non tutti raggiungono gli obiettivi prefissati, ma questa portata energetica dona vigore, speranza e voglia di fare, elementi che ultimamente sono spesso mancati. Ecco i Transiti più importanti e le previsioni da ricordare per agire al meglio.

Il tutto si esaurisce con un Mercurio Retrogrado, Transito che fa apparire solo illusoriamente che il Pianeta circoli al contrario, ma che invece è soltanto più lento. Quindi, l’Aspetto dei Pianeti pone il Pensiero, elemento dell’Astro, in una situazione di tensione. Gli overthinker per eccellenza pensano e ripensano, e gli impulsivi si fissano con delle idee che non sempre sono le migliori.

In tutto questo caos però c’è un po’ di speranza donata dalla Luna Nuova in Ariete, la quale incarna quella ripresa che arricchisce con solarità, allegria e voglia di mangiarsi il mondo, anche se quest’ultimo è stato poco gentile di recente. Tenacia e voglia di vincere aiutano chi si è sentito un po’ scarico e giù di tono.

Segue la Congiunzione di Marte-Saturno nel segno dei Pesci, una condizione particolare perché può rivoluzionare tutto, nel bene… e nel male! Poca precisione, ma immaginazione e voglia di scoprire perché la curiosità è tanta, specie da parte di chi ultimamente non è molto convinto e desidera che il rischio guidi alcune mosse.

Come affrontare parte di questa confusione? Ecco che la risposta è data dal prossimo transito che chiude la settimana, senza dimenticare le previsioni segno per segno.

Oroscopo dall’8, ecco come farvi fronte: le risposte sono nelle Stelle!

A dar un po’ di luce è la Stella più importante del nostro sistema solare, il Sole perché si congiunge con Mercurio, illuminando laddove ci sono tenebre. L’ombra è presente in chiunque, e solo chi la accoglie e si apre al “diverso” può progredire a raggiungere l’autosviluppo che sogna, e perché no, conquistare anche la meta. Che sia amore, lavoro o ambizione non importa, solo chi si impegna può andar lontano

Oroscopo dall’8, Triade eccellente sotto tutti gli aspetti, che vincenti!

Ariete, Bilancia e Pesci, ricominciano la loro scalata. Non si sono ripresi del tutto, ma la loro voglia di riconquistare ciò che gli spetta si fa sentire. Essere schiacciati dalla cattiveria della gente non fa per loro, perché il cuore è grande, e si sa che dove questo è potente, si è invincibili. Come affrontare la meglio la settimana? Prendersi del tempo per sé stessi, anche se poco, e dire di no a ciò che è tossico, va eliminato.

Segue un quintetto di sfaticati, ma è il loro cuore l’arma invincibile!

Gemelli, Scorpione, Vergine, Capricorno e Leone, è meglio rimboccarsi le maniche, perché sta arrivando un treno che non va assolutamente mancato. La vita a volte offre delle possibilità che possono davvero rivoluzionare tutto, soprattutto se di recente la carica è mancata. Prosperità lavorative in arrivo per chi ci crede fino in fondo, anche l’amore da soddisfazioni. Consiglio più efficace? Darsi al 100% pure se si rischia, ogni lasciata è persa a prescindere, quindi meglio un fallimento.

Concludiamo con un quartetto di sfiduciati, ma c’è tanto da imparare

Cancro, Toro, Aquario e Sagittario, meschini, vivono una settimana carica di tensione, e la colpa è anche del loro atteggiamento. Ricaduti sugli stessi errori non sanno come ripartire anche se lo desiderano con tutto il cuore. E’ meglio fare un passo indietro, ammettere i propri errori, e alla fine raccogliere ciò che si è seminato. Se c’è stato vero amore (sia nelle relazioni che nella professione) si è certi di aver in cambio un po’ di pace, ma se si è portata avanti solo discordia, il risultato si sa bene quale sarà.