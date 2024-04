Grimaldi Alliance sigla una nuova partnership: grande soddisfazione, i dettagli

Nuova importante partnership per Grimaldi Aliance: un passo importante che provoca grande soddisfazione, i dettagli dell’accordo.

Grimaldi Alliance muove un altro importante passo verso la sua espansione a livello internazionale, andando a siglare una partnership che già preannuncia prossime soddisfazioni. Con i suoi servizi e la professionalità e competenza del suo team, lo studio legale è da tempo un punto di riferimento nel settore dell’economia.

Tantissime le operazioni già seguite da Grimaldi Alliance, così come i traguardi tagliati, i successi raggiunti e le soddisfazioni raccolte: con tanti anni di attività nel settore già alle spalle, lo studio ha però ancora intenzione di stupire e di crescere.

Come riportato da LaPresse, Grimaldi Alliance ha di recente siglato una nuova partnership con con Travieso Evans, la più importante Law Firm del Venezuela con uffici a Caracas, Valencia, Puerto La Cruz, Maracaibo e Barquisimento. Ecco i dettagli dell’accordo, grandissima soddisfazione da entrambe le parti.

Grimaldi Alliance arriva in Venezuela grazie all’accordo con Travieso Evans: continua l’espansione internazionale

Grimaldi Alliance arriva in Venezuela grazie ad una nuova partnership con uno storica realtà del paese del Sud America. Fondato nel 1929, lo studio Travieso Evans è una delle eccellenze del suo paese, oltre che di tutto il Sud America: ben note le operazioni di cross border, viste anche le specializzazioni dello studio.

Grazie alla competenza e all’esperienza in practice strategiche che vanno dal banking al capital market, al real estate ed Energy e fino al diritto minerario e marittimo oltre che per le tlc, tax e procject financing, Travieso Evans ha acquisito un prestigio incredibile. “È un onore per Grimaldi Alliance accogliere il prestigioso studio venezuelano Travieso Evans che rappresenta un importate snodo strategico per il paese e per l’interno continente sudamericano” sono state le parole (come riportato da LaPresse) del Managing Partner di Grimaldi Alliance, Francesco Sciaudone.

Il manager, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per la nuova partnership sottoscritta da Grimaldi Alliance, ha poi esaltato Travieso Evans, sottolineando come questa nuova collaborazione accentuerà ancor di più il percorso di crescita a livello internazionale dello studio. “La sua storia e il suo profilo di eccellenza sono per noi un punto di vanto, ma soprattutto un’occasione importante per il nostro sviluppo internazionale” ha concluso il Sciaudone.