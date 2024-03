Royal Family, la decisione di William mette in crisi il Palazzo: cosa sta succedendo con Harry

Tensione a corte tra William e Harry: l’ultima decisione del principe gela il fratello minore. Ma cosa sta succedendo?

E dopo lo scivolone della foto ritoccata di Kate Middleton – che anziché quietare gli animi dei sudditi, li ha solo agitati ulteriormente – continua il periodo più che negativo (se non proprio nefasto) della Royal Family che non sembra in grado di gestire la crisi in corso. E così, tra problemi di comunicazione e antichi dissapori, continua anche la “faida” a distanza tra William e Harry.

Dopo la notizia di cancro di Carlo, infatti, Harry si è subito precipitato a Londra per fare visita al padre. Ma anche in quella circostanza non ha incontrato William che non sembra disposto a fare un passo indietro tendendo così un ramo d’ulivo verso il fratello minore. Come si legge sul quotidiano ‘People‘, infatti, il principe del Galles avrebbe preso una drastica decisione rispetto a Harry.

William e Harry più distanti che mai: cosa ha fatto il principe

Quando Harry si trovava a Londra per Carlo, in realtà ha provato anche a contattare William, ricevendo come risposta però solo un sonoro e secco no. Insomma, pare proprio che il principe del Galles non ne voglia più sapere nulla del duca. Tuttavia, ci sarebbe una ragione più che valida dietro il suo rifiuto.

Diverse fonti, infatti, hanno sottolineato come William abbia rifiutato di incontrare Harry perché la sua priorità in questo momento così delicato – tanto per la Corona quanto per i Windsor – resta sua moglie Kate Middleton, ancora convalescente dopo l’operazione all’addome dello scorso gennaio che, per quanto programmata, continua a preoccupare non poco.

“Sarebbe una cosa normale andare a trovare tua cognata che ha subito un’operazione grave e vedere anche tua nipote e i tuoi nipoti” ha spiegato l’autore reale Robert Lacey a ‘People’. Tuttavia, per l’insider reale la scelta di William resta comunque “terribilmente triste“. Malgrado però siano comprensibili le motivazioni alla base del suo gesto.

Al momento, infatti, il principe del Galles ha un solo desiderio: “proteggere l’istituzione della monarchia, di cui ritiene non ci si possa fidare di Harry“, ha aggiunto ancora l’esperto reale. “Non credo che William accetterà mai la riammissione di Harry nella famiglia a meno che non si scusi chiaramente e non vada avanti“. E le scuse per ora non sono contemplate.