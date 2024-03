Non tutte le lavastoviglie sono uguali: un test di esperti rileva le migliori

La lavastoviglie è diventato un elettrodomestico indispensabile, ma quale acquistare: ecco la classifica delle più performanti

Se prima la lavastoviglie veniva considerata un bene di lusso, adesso la possiedono più della metà degli italiani. Le parole d’ordine non sono solo velocità e comodità, ma anche risparmio. Sbarazzare la tavola e mettere poi tutte le stoviglie nell’elettrodomestico, invece di lavarle una ad una a mano, è davvero gratificante.

Ci si sente sollevati e sereni, soprattutto se la famiglia è abbastanza numerosa oppure se si hanno degli ospiti a casa. Se prima si aveva il dubbio che avere un altro elettrodomestico in casa, potesse incidere in bolletta, per via dell’alto consumo, adesso non si pensa più allo stesso modo. Secondo analisi fatte, lavando le stoviglie nella lavastoviglie, si consuma molta più acqua ed energia elettrica, rispetto al lavaggio a mano.

Avere quindi la lavastoviglie è comodo, veloce ma soprattutto parsimonioso. Ma qual è la migliore secondo gli esperti? Se non ce l’abbiamo ancora o siamo in procinto di acquistarla, ebbene sapere qual è la migliore secondo le nostre esigenze e quelle del mercato. Scopriamo quali sono i modelli più validi attualmente in commercio.

Lavastoviglie: quali sono le migliori sul mercato

In base ad un’indagine sono state selezionate 7 lavastoviglie diverse, sia per brand che per prestazioni, prezzo e caratteristiche del carrello. I modelli sempre presenti sono quattro. Quello automatico. Secondo questo modello, sia il consumo d’acqua che la temperatura vanno in base al livello di riempimento e di sporco. C’è poi quello intensivo, quando ci troviamo di fronte a stoviglie molto sporche. Questo comporta un consumo davvero elevato, perché le temperature superano i 70 gradi. Quello rapido, invece, completa un ciclo in meno di un’ora. Infine c’è quello ecologico che riduce fino al 40% il consumo d’acqua.

Secondo l’indagine fatta i modelli migliori per quanto riguarda la pulizia delle stoviglie sono LG ed Essentiel B. Per quanto riguarda l’asciugatura, le più performanti sono LG e Whirpool. Quelli che consumano più energia elettrica invece, sono Candy, Brandt e LG. I modelli di lavastoviglie che consumano un maggiore quantitativo d’acqua sono LG e Candy, mentre quelli più parsimoniosi sono Beko e Gorendje.

Per quanto riguarda il consumo in modalità stand-by, quella che consuma di più è Candy. Il consumo medio si aggira intorno ai 0,5 W. Mentre i modelli che permettono di risparmiare più energia sono LG e Brandt. Possiamo capire quindi che molto dipende dalle esigenze di ciascun consumatore. Ci sono infatti modelli adatti al bisogno di ogni persona.